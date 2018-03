Podľa sociológa Fico nerozumie emóciám ľudí: Ak si niekto myslí, že tlak z ulice upadne, mýli sa!

Súčasné protesty nerozdeľujú len spoločnosť, ale aj politikov.

Kým opoziční hovoria o potrebe nových volieb a vyšetrenia korupcie a zločinu prepojených na politiku, koaličníci strašia filantropom Georgom Sorosom či ukrajinským majdanom. Ani jedna, ani druhá strana sa nevedia zhodnúť, dokedy budú ľudia v uliciach protestovať. Vo význame protestov sa nezhodnú ani odborníci.

Ľudia sú pripravení voči demonštrantom bojovať!

Najhlasneším kritikom demonštrácií je smerácky poslanec Ľuboš Blaha (38). Hovorí, že názor 100-tisíc ľudí v uliciach nie je názor Slovenska. „Takýchto istých 100-tisíc ľudí by sa dalo nájsť aj na druhej strane. Niekto tu má záujem, aby sa šírila nenávisť a viedli by sme sa k občianskej vojne. Tie ich požiadavky tipu Pelle do prdele boli vulgárne a primitívne. Je to výrazom pokrytectvo,“ hovorí Blaha. Poslanec pripomína, že súčasná vláda vzišla z riadnych voleib a má plné právo vládnuť do roku 2020. Blaha je presvedčený, že počet demonštrantov bude postupne klesať a situácia sa upokojí už čoskoro. Či bude napätá situácia v spoločnosti pokračovať, závisí podľa neho od opozície. „Len sa modlime, aby niekto z politickej koalície nestratil nervy a nezačal hecovať vlastných prívržencov. Potom by mohlo dôjsť k stretu. Mám neuveriteľne veľa mailov od ľudí, ktorí sú schopní sa akýmikoľvek prostriedkami postaviť na obranu vlasti. To by bol veľký problém,“ zakončila Blaha.

Protesty by nemali viesť k predčasným voľbám

Ján Baránek, politológ

- Účasť na protestoch bola rekordná, to som nezažil ani v čase, keď sa protestovalo proti Mečiarovi. Je to dôkaz toho, že už bola prekročená hranica znesiteľnosti a rozumu. No ak by predčasné voľby nedopadli podľa predstáv ľudí, išli by opäť protestovať? Viete, to je nesystémové a vnáša to anarchiu. Máme parlamentnú demokraciu a v ústave je presne vymedzené, za akých okolností sa predčasné voľby môžu uskutočniť. Demonštrácie mali prvotné požiadavky odchod Kaliňáka a Fica a tie sa naplnili.

Ľudia sa cítia podvedení, neustúpia

Michal Vašečka, sociológ

- Desaťtisíce ľudí sa cítili byť oklamaní politickou elitou, už nejde „iba“ o to, že sú frustrovaní. Prišli totiž k poznaniu, že arogancia moci je nekonečná a že mnohí politici nepochopili vôbec nič. Sila protestov sa môže ešte stupňovať, a to na niektorých poslancov Smeru-SD aj Mosta-Híd. Môžu dôjsť k presvedčeniu, že situácia takto ďalej nemôže pokračovať. Fico nerozumie emóciám ľudí, ktorí boli v piatok v uliciach. Ak si ale niekto myslí, že tlak z ulice upadne do dvoch týždňov, mýli sa.

Hnev ľudí a žiadosť o nové voľby sú oprávnené

Líder Obyčajných ľudí Igor Matovič sa na proteste zúčastnil, avšak rovnako ako iní politici pre apolitickosť akcie nevystúpil. „Protesty sú pre mňa zadosťučinením, lebo som túžil po tom, aby sa Slovensko zobudilo. Zobrali to ľudia do rúk a dôstojným a odhodlaným spôsobom dávajú vedieť mafii, ktorá nám vládne, že stačilo,“ hovorí Matovič. Požiadavky ľudí na predčasné voľby považuje za absolútne legitímne, keďže podľa jeho slov vláda vznikla klamstvom a zradou Bélu Bugára a Radoslava Procházku. „Ich požiadavky sú legitímne, a tým viac, keď vidíme každý jeden deň ďalšie dôkazy prepojenia na mafiu v najvyšších kruhoch, drogy, slečna na Úrade vlády, ktorá mala legalizovať peniaze z drog. To sú tak zásadné zistenia, že aj keď sa Fico schová do úzadia, nemôže mať legitimitu. Ľudia v tej dôstojnej a elektrizujúcej atmosfére žiadajú návrat spravodlivosti a jediným momentom sú predčasné voľby.