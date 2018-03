TOTO sa nestalo už polstoročie: Rarita, ktorá v NHL nemá obdoby!

Takéto niečo sa v NHL už dávno nestalo!

Reč je o fakte, že v túto sezónu nebol ani jedným tímom NHL prepustený hlavný tréner. Z 31 trénerov, ktorí do sezóny 2017/2018 vstúpili, ich ostalo na lavičke do dnešného dňa 31. Je to rarita, nakoľko sa niečo podobné zopakovalo naposledy v sezóne 1966/1967, kedy v NHL hralo len šesť tímov!

Keďže sa základná časť najprestížnejšej hokejovej ligy sveta chýli ku koncu, nepredpokladá sa, že by niektorý z trénerov dostal "padáka". Najbližšie to môže urobiť tím, ktorý skončí sezónu s neuspokojivými výsledkami. Rekordom v počte vyhodených trénerov počas sezóny je číslo 10, stalo sa tak v sezóne 1981/1982, píše nhl.com.

Po sezóne sa však určite nejaké zmeny udejú. Podľa jedného z najrešpektovanejších odborníkov na NHL sedia pod horúcou stoličkou tréner Joel Quenneville z Chicaga, Alain Vigneault z New York Rangers, či Todd McLellan z Edmontonu.