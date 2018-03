Hámor si nedá pokoj: Slovenský horolezec kuje ďalší odvážny plán!

Stále si nedá pokoj. Slovenský horolezec Peter Hámor (53) má Korunu Zeme (vyliezol na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov) i Korunu Himalájí (stál na vrchole všetkých osemtisícoviek), ale zdá sa, že zďaleka nekončí. Včera odišiel do Himalájí na ďalší jedinečný „dvojvýstup“ na Mount Everest a Lhoce.

Spolu s tradičným lezeckým partnerom Rumunom Horiom Colibasanuom si zvolili veľmi náročný a ambiciózny program. „S Horiom sme sa rozhodli vyjsť na kopce, ktoré už máme zlezené. Je to Mount Everest (8 848 m n. m.) a susedný Lhoce (8 516 m n. m.),“ povedal Hámor. „Horia bol na Evereste minulý rok, ja v roku 1998 a na Lhoce sme boli spolu v roku 2013. Teraz to ale chceme spojiť dohromady. Ak všetko vyjde tak, ako má, chceli by sme Everest pretraverzovať zo severu na juh, čo ešte nikto neprešiel, a potom by sme pokračovali na Lhoce. Na Everest zo severu by sme šli americkou cestou z roku 1963 a dole by sme zišli normálkou z roku 1953. Na Lhoce chceme ísť Denisovou cestou z roku 2010 a skončili by sme opäť v základnom tábore na juhu pod Everestom. Má to logickú líniu a nadväznosť,“ prezradil Hámor Novému Času tesne pred odletom z Bratislavy.

Ani tentoraz mu vo výbave nechýbajú jeho tradičné „energetické bomby“ - klobása a slanina. „Klobás máme štrnásť párov a berieme si 10 kíl slaniny. Horolezecké vybavenie máme v našom sklade v Káthmandu, kde dorazíme v pondelok a chvíľu sa tam zdržíme. Potom absolvujeme aklimatizačné výstupy a v apríli prídeme do základného tábora pod Everest. Tentoraz budeme len vo dvojici, ale tretím, vzdialeným členom tímu bude náš portugalský meteorológ z Lisabonu Vitor Baia, na ktorého sa veľmi spoliehame pri určení termínu nástupu na vrchol. Zatiaľ nám vždy veľmi presne predpovedal počasie pri našich výstupoch. Komunikovali sme aj s Miškom Sabovčíkom, no ten sa prednedávnom vrátil z náročnej expedície z Antarktídy a v lete má ďalší bohatý a náročný program. Tak možno nabudúce,“ konštatoval Peter Hámor.