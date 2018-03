Ukrajinka Inna našla recept na mladosť: Kúpaním v ľadovej vode ku večnej kráse

Inna Vladimirskaja (32) sa rozhodla byť navždy mladou. Verí, že jej na to pomôže pravidelný kúpeľ v mrazivej vode.

Ukrajinka Inna je presvedčená o tom, že jej to udrží mladistvý výzor a dobrý zdravotný stav. Úplne nahá sa ponára do ľadovej vody Dnepra v Kyjeve každú nedeľu už deväť rokov aj vtedy, keď teploty klesajú hlboko pod bod mrazu. „Každý víkend si zabehám po snehu a potom sa ponorím do vody,“ povedala žena.

„Ponorenie sa do studenej vody spôsobuje, že krv sa ponáhľa do vnútorných orgánov. Cirkulácia pomáha rozložiť tuk a zlepšiť svalový tonus. Tiež to pomáha poraziť bolesť svalov a kĺbov a omladiť moju kožu, pretože dochádza k zvýšeniu prívodu kyslíka,“ vysvetlila. „Dávam si pozor, aby som nezostala vo vode príliš dlho. Keď vyjdem, rýchlo sa usuším a nasadnem do vyhriateho auta,“ dodala. Manžel ju zakaždým sprevádza a dáva na ňu pozor.