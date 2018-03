Zhrozená exfarmárka Mokráňová: Útok podvodníkov, babičku zachránila v poslednej chvíli!

Je z toho zhrozená! Farmárka a fitnes trénerka Lucia Mokráňová (26) nemôže pokojne spávať.

Má totiž obrovské obavy o milovanú babičku, od ktorej je teraz vzdialená stovky kilometrov. Stará pani sa totiž podľa Lucie stala obeťou nebezpečných podvodníkov, ktorí zneužívajú dôveru ľudí!

Lucia Mokráňová odcestovala do talianskych hôr a jej stará mama ostala v Hodoníne spolu so psíkom Balim. Túto situáciu podľa farmárky okamžite zneužili podvodníci, ktorí pod zámienkou kontroly plynu, elektriny, vody či digitalizácie okrádajú ľudí. „Mám strach o babičku aj o psa. Keď som jej volala, čo robí, povedala, že práve je u nej nejaký pán, čo prišiel skontrolovať plyn, vodu a internet. A že predtým jej volala nejaká milá pani, ktorá vravela, že ten pán príde. Babička jej verila, tak mu ukazovala veci v dome aj peňaženku,“ povedala Novému Času zdesená Lucia, ktorá svoju starú mamu varovala, že je to podvod a poslala k nej strýka.

„Keď som jej volala ešte raz, tvrdila, že ten pán bol odrazu nejaký iný a že už musí ísť. To číslo, z ktorého babičke volali, som zverejnila. Keď som si ho dala do googla, vysvitlo, že sú to podvodníci, ktorí okrádajú starých ľudí.dodáva Mokráňová, ktorá na sociálnej sieti zverejnila aj výzvu, aby si ľudia dávali pozor.