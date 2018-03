Najväčšie kauzy končiaceho premiéra Fica: Robo, ty odíď, až keď vyriešiš toto!

Veľmi dlhý zoznam. Robert Fico (53) sa prvý raz usadil do premiérskeho kresla ešte v roku 2006.

Odvtedy sa mu podarilo ešte dva razy vyhrať voľby a „môcť všetko“, ako kedysi povedal Pavol Paška. Jeho úrad sprevádzalo množstvo škandálov, krk mu ale zlomila až vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Hoci Fico demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi (55) podal, s úsmevom od ucha k uchu jeho ako aj celú verejnosť ubezpečil, že sa nikam nechystá a Smer bude riadiť naďalej. „Buď kľudný, pán prezident, nikam sa nechystám,“ pošepkal Kiskovi. Nový Čas je rád, že Fico neodchádza, dokým sa nevyriešia všetky kauzy spájané s jeho vládou. Tu je ich podrobný prehľad..

Vlastnou hlavou - 2002

Pred voľbami v roku 2010 unikla nahrávka, kde hlas podobný Ficovi hovoril o paralelnom financovaní Smeru. Médiá v minulosti písali aj o tom, že sa v strane za sponzorské dary kupovali miesta na kandidátke a v štátnych podnikoch. Fico popieral vťahovanie svojej osoby do tejto kauzy.

Mečiar a Slota - 2006

Fico sa ako premiér videl už v roku 2002, napokon mu to vyšlo o štyri roky neskôr. Z politického dôchodku a zabudnutia vytiahol aj lídrov HZDS a SNS, Vladimíra Mečiara a vzal ich do vlády. Výsledkom boli kauzy ako Velký Slavkov, emisie či nástenkový tender, za ktorý zatiaľ neprávoplatne odsúdili dvoch Slotových ministrov na spolu 21 rokov.

Výboh a vínko

Ficov kamarát je aj zbrojársky magnát Miroslav Výboh. Práve táto dvojica sa stretla v moravskej pivničke pri víne s vtedajším českým premiérom Mirkom Topolánkom a odsúdeným lobistom Markom Dálikom. Toho súdili za kauzu Pandur na dodávku obrnených vozidiel, pri ktorom rakúska firma Steyr tvrdila, že mal pri predaji lietať úplatok 18 mil. eur.

Hedviga Malinová - 2006

Študentka Hedviga Malinová 25. augusta 2006 nahlásila, že ju v nitrianskom parku napadli 2 muži. Údajne za to, že telefonovala po maďarsky. Na blúzku jej mali napísať „Maďari za Dunaj!“ a utrpela zranenia tváre. Polícia už 11. septembra zastavila vyšetrovanie. Kaliňák a Fico si na to zvolali tlačovku, kde tvrdili, že si Hedviga celý prípad vymyslela. Neskôr ju dokonca stíhali za krivú výpoveď. Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že niektorí lekárski znalci, podpísaní pod posudkom jej zranení, sa na ňom vôbec nepodieľali. Doteraz to nie je vyšetrené.

Diaľnica a odchod - 2007/2009

Fico je v politike od 90. rokov, prvý raz sa stal premiérom v roku 2006. V minulosti sľúbil a nedodržal dve zásadné vyhlásenia. Že do roku 2010 spojí Bratislavu a Košice diaľnica a že v roku 2014 už nebude figurovať v politike. Diaľnica nebude ani v roku 2020 a v rovnakom roku chce Fico Smer priviesť vo voľbách opäť do vlády.

Jachta a J&T - 2008

Žltou kartou Fico vyriešil to, že sa jeho vtedajší minister financií Ján Počiatek stretol v Monaku na jachte s predstaviteľmi finančnej skupiny J&T. A to len niekoľko dní predtým, ako sa zverejnil oficiálny kurz pri prechode z koruny na euro, keď na tom žraloci zarobili milióny eur.

Mýtny tender - 2008

Slovensko za prvej Ficovej vlády vysúťažilo systém na vyberanie mýtnych poplatkov za 851 miliónov eur, teda o 221 miliónov viac, ako by stál najlacnejší systém v súťaži. Víťazná firma bola napojená na cyperské schránkové firmy, kde figurovali aj zamestnankyne finančnej skupiny J&T.

Gorila - 2011

Dodnes nepotvrdený spis SIS hovorí o obrích úplatkoch pri privatizácii. Týka sa ešte druhej Dzurindovej vlády, no vystupuje v nej aj Fico. Premiér dodnes odmieta odpovedať na otázku, či bol v byte na Vazovovej ulici, kde sa odposluchy vykonávali, a či tam pil kolu so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom.

Rabovanie zdravotníctva - 2014

Predražené CT, ktoré chcela v roku 2012 kúpiť piešťanská nemocnica za 1,6 milióna eur, stálo funkciu ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú a vtedajšieho predsedu parlamentu Pavla Pašku. Dodávateľom bola firma Medical Group, ktorú v minulosti ovládal práve Paška. V kauze sa obviňujú a rušia obvinenia pri niektorých ľuďoch, bezvýsledne.

Váhostav - 2015

Médiá už roky píšu o tom, že Smer financujú a riadia viacerí oligarchovia, ktorí sú nalepení na štátnych zákazkách. Medzi nimi sa spomína aj šéf stavebníckeho gigantu Váhostavu Juraj Široký, ktorý vlastníctvo firmy priznal, až keď mu to nakázal zákon. Váhostav sa preslávil aj reštrukturalizáciou, keď firma dlhovala svojim veriteľom vyše 120 miliónov eur.

Jánoš a alobal - 2015

Bývalého poslanca za stranu Smer Vladimíra Jánoša zatiaľ neprávoplatne oslobodili z obvinenia, že týral manželku. Pri kauze však vyplávali na povrch závažné podozrenia, že si tento niekedy neohrozený podnikateľ z Hornej Nitry nosil domov milióny eur a balil ich do alobalu. Peniaze mali pochádzať zo štedrých dotácií štátu Hornonitrianskym baniam, ktoré Fico napriek obrovskej stratovosti nechce zavrieť. Všetky obvinenia popierajú.

Bonaparte

Fico už roky býva v superluxusnej bytovke na hradnom vŕšku nad Bratislavou, ktorá patrí práve Bašternákovi. Navyše, podľa opozície platí zvýhodnený nájom 2 650 eur mesačne, čo vyvoláva domnienky o korupcii. Fico sa napriek prevaleniu Bašternákových obchodných praktík vysťahovať odmieta a dlhodobo tvrdí, že si hľadá vhodné miestečko na bývanie.

Kočner - 2016

Táto bizarná postavička manipuluje slovenskou politikou už vyše 20 rokov. Kočner má tiež byt v Bonaparte. Opozícia ho označila za najväčšie vládou chránené zviera po Bašternákovi po tom, ako polícia ukončila vyšetrovanie podozrenia z miliónových neoprávnených vratiek DPH.

Bašternák & Kaliňák - 2016

Druhý muž Smeru Robert Kaliňák, ktorého Fico urputne držal v ministerskom kresle, kšeftoval s podnikateľom Ladislavom Batšernákom obvineným z daňových podvodov. Dokázal to poslanecký asistent a bankový úradník Filip Rybanič, ktorý mu nahliadol do účtov. Kaliňák sa bránil, že všetko bolo v súlade so zákonom, vyšetrovaný je len Rybanič.

Pellegriniho slovensko.sk - 2016

Na Slovensku sa cez eurofondy minula miliarda eur na informatizáciu verejnej správy. Ďalšie stámilióny sa plánujú minúť. Kritici zo združenia slovensko.digital tvrdia, že digitálni lídri z Estónska to zvládli za desatinu peňazí.

Miliónový advokát

Fico sa pochválil tým, že vyhrali spor nad Enelom o Gabčíkovo. No nie nadlho, keďže vyplynulo, že advokát štátu Radomír Bžán mal za to zinkasovať neuveriteľných 77 miliónov eur. Neskôr sa advokát dohodol na znížení odmeny „len“ na 17 miliónov. Teraz sa štát ide súdiť o to, aby to bolo menej.

Radkyňa Trošková - 2018

Trošková sa po Ficovom boku začala ukazovať pred tromi rokmi. Bývalá silikónová misska sa dovtedy preslávila len pikantnými fotografiami. Až po vražde Kuciaka vyšlo najavo, že nejde len o sympatickú brunetku, ale v minulosti mala blízko k Antoninovi Vadalovi, ktorého spájajú s talianskou mafiou a pašovaním drog.

Vražda novinára

Definitívna bodka za desaťročným „premiérovaním“ Fica. Vražda Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) vyvolala obrovské zdesenie verejnosti. Aj keď sa dodnes nedokázal motív činu, Kuciakova práca poukázala na obrovský korupčný systém v štáte, hoci Fico už rok uisťuje o ochote jeho vlády proti nej bojovať.