Seniorov naďalej nemilosrdne ošklbávajú: Bratislavčanka (81) prišla o 56-tisíc eur!

Polícia márne vyzýva seniorov k ostražitosti, keď dôchodcovia dôverčivo púšťajú do svojich bytov podvodníkov a zlodejov, V Bratislave dôchodkyňa prišla o 56-tisíc eur, košický senior tiež o úspory.

Ako prišli seniori o peniaze? Dve ženy zastavili koncom januára v bratislavskom Ružinove na Trebišovskej ulici dôchodkyňu (81). Od dobrosrdečnej seniorky pýtali peniaze, podľa ich slov pre kamaráta po dopravnej nehode. Starenka, ktorá netušila, že ide o známy trik ako obrať seniorov o peniaze, pustila do bytu obidve ženy. Prišla tak o 56-tisíc eur. Po viac ako poldruha mesiaci polícia z tohto podvodu a krádeže obvinila Magdalénu (44) a Agnesu (55) z Lučenca. Polícia po nich pátra. Ak ich chytia a na súde im dokážu vinu, hrozí im trest 3 až 10 rokov. Polícia po obvinených ženách celoštátne pátranie zatiaľ nevyhlásila.

Košický dôchodca prišiel o úspory

Dôchodca (87) z Košíc naletel zlodejovi. Neznámy muž dôchodcu oslovil pri vchode do obytného domu v mestskej časti Košice Západ s tým, že má pre neho preplatok zo Sociálnej poisťovne. Spolu odišli do bytu dôchodcu, kde mu dal muž najprv 50 eur a potom si peniaze vzal späť. Potom dal dôchodcovi 500 eur, pričom chcel od neho výdavok. Dôchodca odišiel do vedľajšej izby, odkiaľ doniesol svoje úspory a položil ich na stôl. Dôchodcovi sa však 500-eurovka nepozdávala a neznámy vzal bankovku a povedal, že o chvíľu príde dolu poštárka a dá mu podpísať prevzatie preplatku. Spolu sa vybrali k bráne domu, pričom dôchodca dvere bytu nezamkol, iba privrel. Cestou dolu sa mu neznámy muž stratil

z dohľadu. Keď sa dôchodca vrátil do bytu úspory 4.500 eur a 2-tisíc českých korún boli fuč. Polícia začala trestné stíhanie pre krádež a domovej slobody. Polícia po podozrivom pátra.