Chcete letieť do New Yorku za 100 eur? Cestovateľ Martin pozná triky, ako lacno spoznávať svet!

Bratislavčan Martin Hanzel (30) je vášnivým cestovateľom.

Doteraz navštívil približne 55 krajín sveta, absolvoval vyše 235 letov a v lietadlách strávil cez 782 hodín. Keďže je času málo a lacných leteniek veľa, Martin sa rozhodol podeliť o najhorúcejšie zľavy na letenky aj s ostatnými milovníkmi cestovania. Založil si facebookovú stránku Tour De Svet - Lacné Cestovanie, kde denne pridáva tipy na výhodné letenky a odporúča ubytovanie v danej destinácii, ktoré vyberá na základe referencií a podľa pomeru ceny a kvality. Aj vďaka jeho tipom a radám môžu Slováci objavovať svet za málo peňazí.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Prečo si sa rozhodol založiť si stránku Tour De Svet - Lacné Cestovanie? Nechcel si si nechať všetky tie vedomosti o lacných letenkách a ubytovaní pre seba a svojich blízkych?

- Áno, začalo to veľmi podobne. Sám veľmi rád cestujem, tak som vždy hľadal všelijaké možnosti, ako to urobiť čo najlacnejšie a najlepšie. Až počas jednej cesty na Island koncom roka 2015 ma kamaráti donútili založiť nejakú stránku, kde by som sa o to mohol verejne podeliť. Tour de Svet má teraz niečo vyše dvoch rokov a z malej skupiny kamarátov je teraz najväčšia cestovateľská skupina na slovenskom Facebooku s vyše 100-tisíc členmi.

Koľko krajín si precestoval a ktoré z nich zanechali v tebe najväčší dojem?

- Aktuálne by to malo byť okolo 55 krajín. Obrovský dojem ich vo mne zanechalo viacero. V Európe sú to jednoznačne Azorské ostrovy a vo svete napríklad Juhoafrická republika, odkiaľ som sa vrátil pred pár týždňami alebo Japonsko či USA, kde sa vždy rád vraciam.

- Prvé a najdôležitejšie pravidlo na lacné cestovanie je časová flexibilita. Človek musí byť v dátumoch leteniek a mieste odletu prispôsobivý. Veľakrát napríklad letenka z Budapešti môže byť lacnejšia ako z Viedne či Bratislavy.

Je pravda, že letenky sa oplatí kupovať v pondelok, cez inkognito režim a priamo prostredníctvom webov leteckých spoločností než cez iné sprostredkované stránky?

- Je jedno, v aký deň kupujete letenky. Vybavovanie v inkognito režime je mýtus, ktorý už nie je pravdivý. Možno kedysi tomu tak bolo, no dnes už nie. S nákupom leteniek je to komplikovanejšie. Pri nízkonákladových aerolinkách (Ryanair, Wizzair, Easyjet a pod.) je lepšie kupovať priamo cez web spoločnosti. Pri klasických aerolinkách odporúčam používať "porovnávače" leteniek ako Kayak, Momondo alebo Skyscanner, ktoré nájdu najlacnejšieho predajcu.

Našiel si nejakú zlacnenú letenku, pri ktorej ťa jej nízka cena naozaj prekvapila?

- Záleží samozrejme od konkrétnej destinácie, lebo letenky po Európe za pá desiatok eur už nikoho neprekvapia. Letenka v rámci Európy pod 15 eur a mimo Európu pod 200 eur je obzvlášť zaujímavá, ak je s odletom z niektorého z okolitých letísk.

Dá sa ísť napríklad do New Yorku či Sydney aj za 200 eur?

- Aj za menej. Minulý rok bola napríklad chyba do New Yorku a dalo sa letieť za 100 eur. Letenky nezrušili a veľa ľudí navštívilo NY za takúto cenu vrátane mňa. Pri chybných letenkách treba reagovať veľmi rýchlo, lebo súperíte s inými ľuďmi, ktorí si letenku tiež kupujú a takisto aj leteckou spoločnosťou, ktorá keď chybu spozoruje, opraví ju. Pri tých najšialenejších chybách sa bavíme o desiatkach minút až zopár hodín.

- Riziko to určite nie je, lebo to najhoršie, čo sa môže stať je, že letenku vám zrušia, no peniaze vrátia v plnej výške. Treba tiež povedať, že ak chybnú letenku zrušia, tak sa to stane vo väčšine prípadov do 48 hodín, výnimočne do týždňa. Ja pre istotu odporúčam ľuďom pri kúpe chybnej letenky počkať aspoň niekoľko týždňov, prípadne mesiacov (ak to dátum dovoľuje) s dokupovaním napríklad ubytovania a ďalších služieb spojených s cestou.

Čo stojí za ich vznikom?

- Chybná letenka môže vzniknúť viacerými spôsobmi, či už v aerolinke alebo u konkretného predajcu. Cenu letenky zadajú zle, po prípade v nesprávnej mene, ktorá je oveľa lacnejšia ako euro, no môže ísť aj o počítačovú chybu. Možností je veľa.