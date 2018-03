Halák prišiel zachrániť Islanders od debaklu, Chára Bostonu chýbal

Bez slovenského zápisu do kanadského bodovania sa v noci na piatok odohralo deväť zápasov NHL.

Boston prehral na Floride s Panthers 0:3 a v zostave Bruins chýbal Zdeno Chára pre nešpecifikované zranenie hornej časti tela.

Marko Daňo si do osobnej štatistiky pripísal plusový bod a jeho Winnipeg zdolal Chicago 6:2. Na poltuctovom zozname gólov Jets nesvieti meno Patrik Laine a ani pri sedemgólovom víťazstve Washingtonu na ľade NY Islanders (7:3) meno Alexander Ovečkin, takže pri hodoch vlastných tímov paradoxne neskóroval ani jeden z oboch európskych kanonierov, bojujúcich o individuálnu trofej top-strelca základnej časti NHL.

V druhej polovici zápasu v New Yorku mal na tom zásluhu aj slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel za stavu 2:5 zachrániť svoj tím od debaklu. Pustil jeden gól z 9 striel, druhý padol do prázdnej bránky. K 42-gólovému Rusovi Ovečkinovi a 41-gólovému Fínovi Lainemu sa na 40 kusov dotiahol ďalší Rus Jevgenij Malkin, ktorý skóroval za Pittsburgh pri víťazstve v Montreale (5:3).

Výsledky:

Buffalo - Toronto 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 15. S. Reinhart (S. Wilson, Rodrigues), 40. Pominville (Ristolainen, Rodrigues) - 4. J. van Riemsdyk (Rielly, Connor Brown), 7. J. van Riemsdyk (R. Polák, Gardiner), 27. C. Carrick (Marleau, W. Nylander), 35. Bozak (J. Van Riemsdyk, Marner), 60. Marleau.

Arizona - Nashville 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 25. Dvorak (Domi), 37. Ekman-Larsson (Keller, Stepan) - 26. Ellis (Craig Smith, Turris), 41. Turris (Fiala, Craig Smith), 45. Fiala (Turris).

Los Angeles - Detroit 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Góly: 9. LaDue (Iafallo, Kopitar), 49. Kopitar (Doughty, D. Brown), 59. Toffoli (Doughty, Kopitar), 59. D. Brown (Kopitar, Doughty) - 41. Nyquist (Kronwall, F. Nielsen).

Góly: 4. P. Stastny (Ehlers, Laine), 6. Armia (Trouba, Copp), 10. Roslovic, 18. Bryan Little (Trouba, Roslovic), 19. Connor (Bryan Little, Wheeler), 60. Connor - 1. Saad (P. Kane, C. Murphy), 36. Sharp (Schmaltz, Hayden).

Góly: 30. Edmundson (Parayko, Jaškin) - 11. MacKinnon (Rantanen, Landeskog), 14. MacKinnon (Barrie, Rantanen), 37. Rantanen (Landeskog), 60. Rantanen (Landeskog, MacKinnon).

Góly: 7. Ekblad (Bjugstad, Dadonov), 10. Bjugstad (Dadonov, Matheson), 35. Trocheck (Yandle, Barkov).

Góly: 4. Lehkonen (Petry, Galchenyuk), 7. Byron (Gallagher, Galchenyuk), 33. Deslauriers (Carr, Drouin) - 11. P. Kessel (Rust, Brassard), 15. Hörnqvist (Malkin, Letang), 31. Malkin (Letang, Crosby), 53. Hörnqvist (Hagelin, Dumoulin), 59. Rust (Hörnqvist, Oleksiak).

Góly: 3. B. Nelson (Fritz, Pulock), 13. Ladd (Barzal, Eberle), 57. Pulock (Fritz) - 11. Eller (J. Vrána, Connolly), 12. Oshie (Burakovsky, Bäckström), 18. Orlov (Kuznecov, T. Wilson), 24. Burakovsky (Jeřábek, Niskanen), 31. Bäckström (Kuznecov, Orlov), 56. Carlson (Ovečkin, Kuznecov), 59. Oshie (Orlov, Bäckström).

Góly: 12. C. Giroux (Konecny, MacDonald), 21. Gostisbehere (Provorov, Couturier), 33. MacDonald (Sanheim, Konecny) - 10. O. Bjorkstrand (Jones, Milano), 10. Jenner (J. Johnson, Vanek), 19. Atkinson (Werenski, Panarin), 24. Atkinson (Savard), 60. Atkinson (Panarin, Savard).