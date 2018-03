Mama nového premiéra Eva Pellegriniová prehovorila: Obavy o syna!

Približne hodinu po striedačkách na čele štátu v Prezidentskom paláci navštívil Nový Čas dom rodiny Pellegriniovcov v malebnej dedine Králiky neďaleko Banskej Bystrice.

Dvere otvorila usmievavá a šťastná mama nového premiéra Eva Pellegriniová (61), ktorá priznala, že na syna je veľmi hrdá, ale zároveň má obrovský strach.

„Dozvedela som sa od syna, že je v užšom výbere na tento

post. Som na neho veľmi hrdá. Verím, že to zvládne, ale bojím sa. Aby ho to nezmenilo a zostal taký, aký je a aby to zvládol so cťou a dokončil. Viem, že urobí všetko pre to, aby krajina napredovala. On to zvládne. Je spravodlivý a dobrý človek. Slovensko má veľmi rád a bude robiť všetko pre to, aby sme sa mali lepšie,“ hovorí Eva Pellegriniová, ktorá si s úsmevom spomína aj na detstvo svojho syna.

Nestrácal veci, neroztrhal a ani nezašpinil nohavice, ako keď chlapci vyvádzajú. Nič neriešil nasilu.Bol pokojný. Hrával na harmonike, akordeóne. Aj lyžoval, ale veľmi nebol športovo založený. Iba to lyžovanie a plávanie,“ spomína učiteľka na dôchodku, ktorá sa vždy teší na návštevu svojho syna.

„V poslednej dobe chodí menej. Predtým chodieval častejšie, ale snaží sa prísť zhruba každé dva týždne. Aspoň na jeden deň. A čo by som mu priala v tejto novej funkcii ako mama? Hlavne veľa sily, nervov a pevné zdravie,“ dodala Eva Pellegriniová.