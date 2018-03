Česká herečka Iva Janžurová je pripútaná na lôžko: Z chrípky sa vykľulo niečo oveľa vážnejšie

Chcela riskovať! Česká herečka Iva Janžurová (76) bojuje so zápalom pľúc, no napriek tomu sa hrnula do práce.

Zasiahol však ošetrujúci lekár umelkyne, ktorý chcel zabrániť tomu, aby sa jeho pacientka vystavila nebezpečenstvu. Iva Janžurová už minulý týždeň dostala chrípku. Situácia sa vyostrila až tak, že musela ostať v posteli, hoci jej to nebolo po chuti. Herečka je totiž povestná tým, že veľmi nerada ruší divadelné predstavenia. „Bol som nekompromisný! Prikázal som Ivuške, že to musí vyležať. Bronchitída nie je žiadna banalita. Hlavne nie v jej prípade!“ povedal českému denníku Blesk herečkin lekár Petr Neužil, ktorý ju pred dvoma rokmi prehovoril na nutnú operáciu srdca. Bronchitída alebo zápal priedušiek totiž predstavuje pre pacientov s ochorením srdca veľmi vážne nebezpečestvo. Podľa odborníkov totiž môže v niektorých prípadoch dôjsť až k zlyhaniu srdca. Pri pretrvávaní teploty, zhoršovaní klinických ťažkostí a celkového zdravotného stavu je preto nevyhnutná návšteva lekára. V divadlách, kde známa umelkyňa účinkuje, nastali viaceré programové zmeny. Janžurová zatiaľ robí všetko pre to, aby sa k svojmu povolaniu vrátila čo najskôr.