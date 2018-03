Maka rozladili udalosti šlágra: Na ihrisku sme vyhrali my!

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak ponúkol svoj pohľad na udalosti z nedeľňajšieho šlágra 25. kola gréckej ligy medzi jeho PAOK Solún a AEK Atény, ktorý nedohrali pre výtržnosti.

Situácia sa vyhrotila po tom, čo rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali gól domácich na 1:0. Na ihrisko následne vtrhli fanúšikovia i prezident PAOK-u Ivan Savvidis, ktorý mal pri sebe aj zbraň. Rozhodca následne zápas ukončil.

"Dnes nikto nehovorí o našom víťazstve na ihrisku. O futbale, ktorý sa má hrať na ihrisku. O zápase, ktorý sa má rozhodnúť na zelenej tráve. Grécke a zahraničné médiá sa zameriavajú na vstup prezidenta PAOK-u pána Savvidisa na trávnik. Veľmi dobre viem, ako vás môžu rozčertiť rozhodnutia arbitrov. Pred dvoma rokmi som opustil PAOK hlavne kvôli tomu... Veď sa pozrite na záznam pohárového zápasu proti Olympiakosu spred dvoch rokov. A povedzte mi, že po faule na mňa to nebola penalta," uviedol Mak na svojej oficiálnej internetovej stránke.

"Nečudo, že vybuchnete, keď investujete stovky miliónov, aby ste zdolali korupciu a vybudovali najlepší tím. A vo finále, v poslednej chvíľke, sa vás pokúsia okradnúť. Pán Savvidis urobil chybu. Mal silu pripustiť to a ospravedlnil sa za to všetkým gréckym fanúšikom. Nikoho nikdy neohrozil a neterorizoval. Zvlášť hráčov oboch tímov. Ako to bolo v závere zápasu proti AEK? Skórovali sme. Asistent rozhodcu nesignalizoval žiadne porušenie pravidiel, hlavný arbiter uznal gól. Hráči AEK protestovali u asistenta, žiadali odmávanie ofsajdu. Po viac ako troch minútach sa hlavný rozhodca rozhodol, že bolo to postavenie mimo hry, gól neplatil. Náš súper odišiel do šatne. Zdôvodnili to tým, že čaká na pokyn rozhodcov. Keď im dá arbiter signál, tak sa vrátia a dohrajú zápas. Keď ich rozhodca naozaj vyzval na pokračovanie súboja, tak odmietli sa vrátiť na ihrisko. Vraj boli terorizovaní," dodal Mak.

Na záver slovenský krídelník poznamenal, že súper síce môže po verdikte disciplinárnej komisie získať tri body, morálnym víťazom je však PAOK. "AEK môže vyhrať pri zelenom stole. Môže získať aj titul. Ale zápas, ktorý sa odohral na ihrisku, vyhral PAOK 1:0 a vďaka tomu sa dostal na prvé miesto. Ostatné udalosti sú proti gréckemu futbalu," podotkol Mak.