Matej Beňuš na sústredení v Austrálii: Po tréningu deti aj kengury!

Oddýchne si od tréningu, ale zabrať mu dajú pre zmenu deti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Strieborný medailista z OH v Riu 2016 Matej Beňuš (30) je na sústredení v Austrálii opäť s rodinou. A tak mu viac ako dvojmesačný stereotyp na vodnoslalomárskom kanáli v Penrithe „rušia“ manželka Ivana a synovia Simon (4) a Tobiáš (2). Ako však Matej tvrdí, „bez nich by som to tu nevydržal“.

Tréneri sa zhodujú, že spoločný pobyt na sústredení s rodinou je „menšie zlo“. Pre rodinne založeného športovca nie je psychicky jednoduché byť tak dlho preč. Nekoncentruje sa a viac rozmýšľa nad tým, čo sa deje doma. Matej Beňuš preto opäť využil možnosť zaplatiť manželke a deťom dovolenku vo svojej blízkosti. A je rád, že sa vo voľnom čase nenudí.

„Keď som mal naposledy voľný deň od vody, tak sme si urobili výlet do rezervácie, ktorá sa volá The Basin,“ povedal Matej Beňuš.

„Voľne sa tam pohybujú zvieratá, ale dá sa tam aj kempovať, sú tam pláže. Je to veľmi navštevované miesto na rodinný oddych. S priateľmi, ktorých sme si v Austrálii našli vďaka mojim každoročným sústredeniam, sme sa odviezli loďkou na pláž. Grilovali sme, deti sa vybláznili vo vode a hrali sa so zvieratami. V celom parku voľne pobehujú kengury a obrovské jašterice, z čoho mali Simonko aj Tobiáško veľký zážitok,“ povedal Beňuš, ktorý už do lode nalákal aj staršieho Simona.

Okrem tohto austrálskeho „safari“ si Beňušovci nenechali ujsť ani obľúbené Modré hory (Blue Mountains), ktoré sú 100 km od Sydney a sú na Zozname svetového dedičstva pre vzácne druhy eukalyptov.