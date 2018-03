Najnovší prieskum volebných preferencií poriadne zamiešal karty: Obrovské posuny na politickej scéne!

Obrovské posuny na politickej scéne! Uprostred doposiaľ najvážnejšej politickej krízy súčasnej vládnej garnitúry sa objavuje prvý relevantný prieskum volebných preferencií Slovákov.

Spravila ho agentúra Focus exkluzívne pre TV Markíza. Z neho jasne vyplýva, že najväčšie škody utrpela strana Smer, ktorá od posledného merania stratila až pätinu voličov. Stále však zostáva najsilnejšou vládnou stranou, no v prípade predčasných volieb by nemuseli vedieť zložiť funkčnú koalíciu.

Práve to mohlo zavážiť v rozhodovaní premiéra Roberta Fica, ktorý po rokovaniach s Andrejom Dankom a Bélom Bugárom oznámil, že do rúk prezidenta podá demisiu a zostane vláda Smeru, SNS a Mosta pokope. To, ako by dopadli voľby, naznačuje aktuálny prieskum, kde Smer stráca oproti januáru 5 % voličských hlasov. „Je to veľmi veľký pokles a zlom. To je následok posledných dvoch týždňov, keď dopláca na politickú krízu a spôsob, ako na ňu zareagoval,“ vysvetľuje sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Tvrdí, že situácia, ktorá v krajine panuje, sa odrazí aj na správaní ľudí vo voľbách. „Dramatické udalosti po smrti mladého páru a to, čo povychádzalo najavo v súvislosti so súčasnou garnitúrou, má za následok to, že časť obyvateľstva je z existujúcej situácie sklamaná, nahnevaná a to sa prejavuje tým, že oveľa viac ľudí hovorí, že by k voľbám nešli alebo tvrdia, že nevedia, koho by volili,“ povedal Slosiarik. Oproti poslednému prieskumu narástol práve počet týchto voličov o 4 %.

Rastie Kollár a Kotleba

Medzi tých, ktorí najviac na krízovej situácii získali, patria napríklad Boris Kollár či Marian Kotleba. „Ak hľadáme vysvetlenie, že prečo, tak v prípade ich dvoch sú to protestné hlasy - tí, čo sú rozladení a nahnevaní na súčasných politikov. Prejavuje sa veľká nedôvera ľudí voči politikom,“ odpovedá Slosiarik. Fašisti z Ľudovej strany Naše Slovensko sú podľa neho na hornej hranici svojich možností, aj keď nevylučuje, že ak vyjdú najavo ďalšie negatívne kauzy a kríza sa nevyrieši, ešte porastú. Podobný nárast zaznamenali aj Dankovi národniari, ktorí sedia s Ficom vo vláde a spájanie najvyšších činiteľov s mafiou im neuškodilo. „Vieme, že pre časť voličov Smeru je práve SNS tá druhá najprijateľnejšia alternatíva,“ hovorí Slosiarik.

SaS a OĽaNO stagnujú

Opozičné strany SaS a OĽaNO, ktorí posledné dva týždne mali neúmerné množstvo tlačoviek, si paradoxne veľmi nepolepšili. Hnutie Igora Matoviča dokonca o percento kleslo, liberáli Richarda Sulíka nepatrne rástli. „Tie pohyby nie sú štatisticky až tak významné, oba majú potenciál rastu. Preferencie voličov nie sú pevné a uvažujú o viacerých politických stranách - stalo sa to v minulých voľbách pri Sieti, keď sa od nej Slováci odvrátili a volili práve tieto strany,“ dodáva Slosiarik s tým, že nové subjekty ako Progresívne Slovensko a Spolu naviazali zatiaľ dokopy 2,5 % Slovákov.

Zvyšuje sa počet nerozhodnutých voličov

Ján Baránek, politický analytik

Z logiky toho, čo sa deje, je predpoklad, že Smer bude klesať a je zrejmé, že sa zvyšuje počet nerozhodnutých voličov. To prakticky zakaždým v takýchto vypätých situáciách. Prieskumy v takejto atmosfére však nemajú až takú výpovednú hodnotu ako za normálnych okolností. Je to prieskum, ktorý odmeria momentálnu emóciu. Emócie sa môžu posúvať, vždy je to presnejšie merať napríklad o mesiac. Do istej miery sa časť voličov môže vrátiť, tých nerozhodnutých. Pri posledných protestoch Gorila napríklad preferenčne zabili SDKÚ, no ich volič bol oveľa senzitívnejší, viac vnímal negatívum korupcie.