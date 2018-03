Producentka Wanda Hrycová sa bojí o synčeka: Peklo v škôlke!

Je bezradná! Producentka Wanda Adamík Hrycová (40) je už trojnásobnou mamou, no až teraz narazila na problém, s ktorým si ako rodič nevie poradiť - šikanu.

Jednému z jej synčekov totiž v škôlke strpčujú život niektoré deti. Dcéra herca Andyho Hryca (68) Novému Času prezradila, aké kroky sa chystá podniknúť, aby ochránila milované dieťa.

Wanda Adamík Hrycová má troch potomkov - Artema (5), Vadima (3) a minulý rok pribudol do rodinky aj Nazar (1). Jeden z jej synčekov však bojuje s každodenným problémom. „Rodičia, čo učíte svoje malé deti - ako sa majú brániť voči agresívnym prejavom niektorých spolužiakov alebo spolužiačok? Ignorácia nezaberá a nechať sa otĺkať tiež nie je podľa mňa správna výchovná metóda,“ prehovorila o svojom probléme na sociálnej sieti trojnásobná mama. Priznala tiež, že je bezmocná. „Neviem vôbec ako rodič reagovať a čo poradiť dieťaťu. Učiteľ reaguje, zasahuje, ale efekt to veľký nemá...“ posťažovala sa Wanda, ktorá to však rozhodne nemieni nechať len tak „plávať“.

Hrycová chce vyhľadať pomoc v radoch dospelých. „Budem to najprv riešiť s kompetentnými, teda s učiteľmi,“ povedala Novému Času Hrycová. Ktoré jej dieťa sa trápi, však vzhľadom na okolnosti prezradiť nechcela. „Do škôlky chodia obaja moji starší synovia, ale keďže je to veľmi citlivá téma, nebudem konkretizovať, o ktorého z nich ide. Žiaľ, určite nie je prvý ani posledný, môže sa to stať hocikde. My sme však so škôlkou veľmi spokojní, chlapci tam radi chodia a som preto presvedčená, že s tým niečo urobia a vyriešia to,“ dodala s nádejou v hlase Wanda.

Marianna Hanuláková, detská psychologička

V prípade ak dieťa tvrdí, že ho šikanujú, treba sa najprv porozprávať s učiteľmi a s rodičmi aktérov agresie. Vhodné je aj stretnutie v škôlke so všetkými, ktorých sa daný problém týka. Rodičia môžu podať aj písomnú sťažnosť so žiadosťou o riešenie situácie. Pomôcť môže aj psychológ, ktorý určí, o akú osobnosť šikanovaného dieťaťa ide, a podľa toho ho učí, ako by sa malo brániť a správať v záťažovej situácii, a to v spolupráci s rodičmi. Podstatou je, aby sa dieťa naučilo správať tak, aby sa mu neubližovalo ani v budúcnosti.