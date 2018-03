Herečka Polnišová si neustrážila tajomstvo: Všetko odhalil jeden malý detail

Svoje tajomstvo neustrážila! Herečka Petra Polnišová (42) má pracovný diár nabitý na prasknutie, keď poctivo nakrúca nielen seriál Horná Dolná, ale aj reláciu Kredenc.

Svoje povinnosti si tak svedomito plní a od vysokého tempa ju neodradili ani bolesti, ktoré prežíva. Napriek tomu, že sa Polnišová snažila svoje trápenie skryť, tak pozornému oku diváka to neušlo.

Polnišová účinkuje v seriáli Horná Dolná aj v relácii Kredenc. Maká aj napriek bolestiam a vyzerá to tak, že sa práce nechce vzdať. Práve scénka s dvojicou afektovaných kamarátok Cuky Luky odokryla Petrino tajomstvo. Na krku jej totiž bolo zreteľne vidno ružovú pásku - tejp, ktorá pomáha proti bolesti. „Petra má problémy s chrbtom aj s ramenom, a tak si pomohla tejpovaním,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie Markíza.

S otázkami o zranení sme sa obrátili aj na samotnú herečku, no tá do uzávierky neodpovedala. Isté však je, že v poslednom období sa to na Polnišovú hrnie z každej strany. V polovici februára sa ukázala na nakrúcaní relácie Inkognito s netradičným doplnkom - barlami. Tie jej pomáhali po operácii, ktorú musela absolvovať pre zranené koleno. V minulosti si totiž poškodila meniskus a krížový väz jej dokonca lekári zachraňovali plastikou.

Na čo slúži tejpovanie

Tomáš Jakubík, ortopéd

Princíp je fixáciou pomôcť uvoľňovaniu napätia a lepšiemu prietoku linky. Tieto pásky nie sú liečebné, ale iba podporné. Záleží to najmä od toho, aké má pacient poškodenie alebo poranenie. Ak ide o roztrhnutý sval, tak treba šitie alebo fixáciu. Pokiaľ ale ide o svalové preťaženie, disbalanciu alebo o úponové preťaženie, tak vtedy páska pomôže.