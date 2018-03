Strach zemplínskych farmárov: Veľká hrozba len 14 km od hraníc!

Hrozba spoza hraníc. Zemplínski chovatelia ošípaných majú strach z nebezpečného vírusu, ktorý sa objavil len 14 kilometrov od ukrajinsko-slovenských hraníc.

Na africký mor ošípaných totiž neexistuje liečba, zvieratá zabíja v priebehu niekoľkých hodín. Rozšírenie choroby by pre farmárov znamenalo hotovú katastrofu.

Podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa africký mor ošípaných šíri v okolitých krajinách, ako sú Poľsko a Česká republika. Obrovský strach zo šírenia nákazy majú už aj zemplínski farmári, mor sa totiž objavil na Ukrajine, len 14 km od hraníc. „Robíme všetko pre to, aby sa choroba nedostala do chovu. Na farme platí pod hrozbou pokuty zákaz vstupu cudzím osobám. Ľudia alebo autá môžu z lesa preniesť vírus,“ hovorí farmár Julián Škerlík, ktorý vedie farmy v Kamenici nad Cirochou a v Topoľovke.

Obáva sa hlavne nákazy od diviakov. Na farmách preto zakázali manipuláciu s diviačím a bravčovým mäsom. Farmári pravidelne kontrolujú oplotenie. „Máme okolo 2 700 prasníc, týždenne vyvezieme približne 1 200 až 1 500 kusov odstavčiat. Zamestnávame 45 ľudí. Pokiaľ by sa mor dostal na farmu, tak by sme museli zlikvidovať celý chov. Hrozí až to, že by farma musela byť zatvorená šesť rokov!“ bije na poplach Škerlík.

Účinný liek na AMO ne- existuje. Riešenie chovatelia vidia jedine v redukcii počtu diviakov, čo je úloha poľovníkov. „Sú riadení Národným kontrolným programom pre mor ošípaných, ktorý vydali ministerstvo pôdohospodárstva a štátna veterinárna správa. Sú povinní vykonávať celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie diviakov,“ vysvetľuje vedúca Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Silvia Perinajová zo Slovenskej poľovníckej komory.

Liek neexistuje

Jozef Bíreš, riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Africký mor (AMO) sa prenáša medzi zvieratami, človekom, potravinami, krmivom, dopravnými prostriedkami. Nepostihuje človeka. Nebezpečenstvo predstavuje vysoká úmrtnosť zvierat, od 80 do 100 %. Pokiaľ sa nákaza dostane do chovu, veľmi rýchlo sa nakazia aj ostatné zvieratá a zabíjajú sa. Pre chorobu nie je vakcína, nedá sa liečiť.