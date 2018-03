Slovenský a poľský cyklista sa do seba obuli: Vojna Sagan - Kwiatkowski už pred štartom!

So súbojom začali už pred štartom. V sobotu sa jazdí prvá veľká cyklistická klasika sezóny, preteky Miláno - San Remo.

Najdlhší z piatich tzv. Monumentov (291 km) zažil vlani dramatický záver, v ktorom prirodzene nechýbal Peter Sagan (28). S dávkou smoly skončil tesne druhý za Poliakom Michalom Kwiatkowskim (27) a práve medzi nimi dvoma sa už tri dni pred štartom začala zaujímavá mediálna vojna.

Slovenský jazdec tímu BORA-hansgrohe má stále v pamäti, ako s ním vlani na týchto pretekoch „vybehla“ dvojica Kwiatkowski (Sky) – Alaphilippe (Quick-Step). V rozhodujúcom úniku sa obaja vozili za ním, odmietli mu striedať a šetrili sa na záver. V ňom si potom najviac síl ušetril práve Kwiatkowski, ktorý Sagana zdolal o milimetre vo fotofiniši.

Sagan na to evidentne nevie zabudnúť a spomenul to aj pri otázke na svoje tohtoročné ambície, pretože tento Monument, v ktorom bol dvakrát druhý (2017 a 2013) by chcel vyhrať.

„Áno, chcel, ale je to aj otázka toho, akým spôsobom vyhráte. Ak si rozoberiete, ako Kwiato vlani vyhral, tak... Keby som takto vyhral ja, nebol by som spokojný s výkonom. Ale každý človek je iný, máme rôzne osobnosti a to je život. Preto je život krásny, že každý je iný. Ja dám radšej prednosť tomu, aby som pobavil ľudí. A potom nech už to vyjde, alebo nie. Nezáleží na tom, či vyhráte, alebo prehráte,“ povedal Sagan.

Čerstvého víťaza pretekov Tirreno – Adriatico Kwiatkowského sa prirodzene médiá okamžite pýtali na reakciu. „Čo mám k tomu povedať?“ povedal Kwiatkowski.

„Keď ma v 2016 pri úniku na Poggio stíhali ostatní s celými tímami, nikto sa nesťažoval. Každý rok sa jazdí v inom štýle. V závere sa rozhoduje podľa toho, či spravíte správnu vec. Viem, aké to je, keď jazdíte v dúhovom drese a Peter to vie tiež. Povedal, čo povedal. Chápem ho. Všetci vieme, ako to chodí. Veľa ľudí ho dostáva pod tlak, tak ako aj mňa. Bol som často v rovnakej situácii ako on. Ale je to súčasť hry, nie? Niekedy nevyhráte preto, že ste najsilnejší, ale preto, že ste najchytrejší,“ povedal Kwiatkowski.