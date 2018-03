Andrej Bičan s milenkou Miškou sa už neskrývajú: Zamilované slová a prvý bozk na verejnosti!

Vyrazili si do spoločnosti!

V utorok sa konala premiéra nového slovenského filmu Backstage, ktorú si nenechal ujsť ani Andrej Bičan (43). Ešte stále ženatý zabávač si tentokrát priviedol aj svoju novú partnerku Mišku Kmecovú (23). Zdá sa, že dvojica sa na párty po premietaní snímky cítila príjemne a popustila uzdu svojim citom.

,,Andrej mi priniesol veľkú lásku do života," povedala Novému Času rodáčka z okolia Košíc, ktorá svojho staršieho priateľa objímala a došlo aj na ďalšie nežnosti. Bičan, ktorého čoskoro čaká rozvod jeho jedenásťročného manželstva s pedagogičkou Editou, chňapol po Miške a pred objektívmi fotoaparátov si dali prvý bozk na verejnosti. ,,Je to moja životná partnerka, s ktorou rátam do života," dodal moderátor.