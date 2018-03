Meghan a Harry prichytení v momente, ktorý mal zostať len medzi nimi: Toto ste nikdy nemali vidieť!

Snúbenica princa Harryho je pod drobnohľadom verejnosti aj médií. Svojou spontánnou reakciou po vystúpení spustila lavínu kritiky.

Meghan Markle sa v pondelok prvýkrát objavila na verejnosti v spoločnosti britskej kráľovnej Alžbety II. Spoločne s ňou i ďalšími členmi britskej kráľovskej rodiny vrátane princa Harryho sa Meghan zúčastnila na omši vo Westminsterskom opátstve v Londýne, konanej pri príležitosti osláv Dňa Britského spoločenstva národov (Commonwealth Day).

Na oslave zaspieval aj bývalý člen skupiny One Direction. Liam Payne predviedol svoju verziu piesne Waiting on the World to Change od Johna Mayera. Jeho predstavenie vyvolalo medzi princom a jeho snúbenicou menší rozruch. Meghan sa zasmiala a jej spontánnu reakciu zachytila jedna diváčka, ktorá ho zverejnila na Twitteri.

Video spustilo lavínu kritiky na hlavu budúcej vojvodkyne. "Meghan sa niekedy správa veľmi nezrelo," napísal jeden z užívateľov. "Neviem, či je nervózna alebo čo, no mala by sa správať ako kráľovná. Bola to formálna udalosť" dodal ďalší. Samozrejme, mnoho ľudí sa jej zastalo a nevidia na jej správaní nič nevhodné.

Deň Britského spoločenstva národov (Commonwealth Day) sa tradične oslavuje druhý marcový pondelok vo všetkých 53 krajinách patriacich do Commonwealthu a pre kráľovnú patrí k vôbec najvýznamnejším dňom v roku. Kráľovná (91) vo svojom posolstve podľa stanice BBC vyzdvihla spojenie existujúce medzi krajinami Britského spoločenstva národov, vďaka ktorému je rozmanitosť "dôvodom na oslavu". Na ceremónii nebol prítomný jej manžel, 96-ročný princ Philip, ktorý ešte vlani oznámil, že sa už nebude zúčastňovať na verejných podujatiach.