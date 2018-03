Gott má odvážne pracovné plány: Riskuje tým svoje zdravie?!

Milovaných vystúpení sa nechce vzdať! Maestro Karel Gott (78) má za sebou dlhodobý boj s rakovinou lymfatických uzlín.

Nad zákernou chorobou zvíťazil a ako sa zdá, veľmi sa túži vrátiť plnohodnotne na pódiá. Počas troch mesiacov chce absolvovať až sedem koncertov. Zvládne to?!



Gotta vážna diagnóza odrezala od jeho veľkej lásky - spevu. Práve predstava, že bude opäť koncertovať pre milovaných fanúšikov, ho poháňala ďalej. „Hlavne som veril, že sa vrátim. Chcel som ísť zas odznova. Najprv som sa vrátil na klubovú scénu a potom po malých krôčikoch prišiel koncert v Divadle Hybernia. Začínal som pomaly a skúšal sily, kam až môžem zájsť,“ prezradil Gott pre denník Aha. Diár viacnásobného českého Slávika je poriadne nabitý. Počas troch najbližších mesiacov ho čaká až sedem koncertov. Gott by sa ale nemal po zdravotných problémoch preceňovať, hoci mu práca viditeľne pomáha. „Pacienti by mali byť kontrolovaní po stránke onkologickej, ale tiež internej. Či nemajú poškodené niektoré funkcie a orgány.



Preto je rozumné dodržovať určitý životný štýl, jesť zdravo a neprepínať sa. Pokiaľ sa človek cíti na to, aby pracoval, žil plnohodnotne ako pred liečbou, a hlavne, ak je jeho práca aj životným poslaním, je nerozumné mu v tom brániť,“ vysvetlil Pavel Boček z urgentného príjmu Fakultnej nemocnice Motol.