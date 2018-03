Zatkli štyroch podozrivých z účasti na lúpeži: Falošní policajti sú za mrežami

Falošní policajti v okrese Rimavská Sobota prepadli podnikateľa (41). Po bitke obuškami podnikateľa prinútili otvoriť trezor. Ušli s korisťou vyše 54-tisíc eur. Skutoční policajti už podozrivých zatkli.

Muži, ktorí sa vydávali za protidrogových policajtov, koncom januára vtrhli do rodinného domu v obci Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota). Majiteľa domu (41) - podnikateľa - mlátili obuškom, aby im prezradil, kde je trezor. Ženu (29) presvedčili, aby otvorila vchodové dvere, strekli jej do tváre slzotvorný plyn a prikázali jej ľahnúť si tvárou na zem. Druhý muž vošiel dnu a vlastníkovi domu nastriekal do očí slzotvorný plyn. Prikázal mu ľahnúť si tvárou k zemi, spútal mu obe ruky. Pýtal sa ho, kde sú drogy, pritom ho niekoľkokrát udrel gumeným obuškom do hlavy a chrbta. Falošný policajt muža mlátil po hlave a chrbte, kým mu neprezradil, kde je trezor.

Votrelec z trezora zobral vyše 54-tisíc eur. Peniaze patrili žilinskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prenájmom výherných automatov.Polícia, ktorá je v prípade opatrná, informovala, že v súvislosti s prípadom sú obvinení traja muži s kriminálnou minulosťou vo veku 54, 39 a 33 rokov. Polícia ich chce stíhať väzobne - uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Čas.sk zistil, že traja obvinení sú z okresu Veľký Krtíš. Polícia dnes zatkla aj štvrtého podozrivého z účasti na tomto prípade.