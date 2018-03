Bývalý Saganov kolega Contador: Peter je najväčší talent, aký som kedy videl!

Toľko chvály od legendy ešte na adresu Petra Sagana (28) nezaznelo.

Jeho bývalý spolujazdec z tímu Tinkoff Alberto Contador (35) vlani ukončil kariéru a robí spolukomentátora španielskej verzie Eurosportu. Na adresu svojho slovenského cyklistického kolegu skladá poklonu za poklonou. Tvrdí, že taký talent ešte nezažil.

Začalo sa to hneď v prvej etape pretekov Tirreno – Adriatico. Contador tieto 7-etapové preteky naprieč Talianskom jazdil trikrát, v roku 2014 ich aj celkovo vyhral a teraz sedí na stoličke televízneho komentátora. Keď pri úvodnej tímovej časovke vyšiel na trať tím BORA-hansgrohe, Contador zo žartu poznamenal: „Vidieť, že Sagana radšej nechali vzadu, aby nenasadil také tempo, ktoré ostatní nebudú stíhať...“ S chválou na svojho slovenského kolegu, s ktorým strávil v tímoch Tinkoff, resp. Tinkoff-Saxo dva roky (2015 a 2016), neprestal ani v ďalšom priebehu pretekov.

„Peter je najväčší talent, aký som kedy videl. Je to super trieda a je schopný robiť úžasné veci. Pre mňa bolo cťou jazdiť s ním v jednom tíme,“ povedal Contador, ktorý bol v tom období už skúseným lídrom, ale Sagan ho veľmi rýchlo v tímových ambí­ciách zatienil. Napriek tomu si Španiel spoluprácu so Saganom veľmi cení. „Bolo dobré, že sme sa stretli v jednom tíme. Pre mňa bolo veľkým plusom jazdiť so Saganom. Bol to perfektný spolujazdec a bol veľmi ochotný pomáhať kolegom v pelotóne. Peter je cyklista, na ktorého sa radi pozeráte. Robí totiž veci s ľahkosťou, ale sú to veľmi ťažké veci a pre mnohých cyklistov takmer nemožné,“ vyhlásil Contador.