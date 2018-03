Zdeno Chára sa snaží zdravo žiť: Prečo som vylúčil mäso?

Hokejisti Bostonu patria v tejto sezóne medzi najlepšie kluby v NHL a aj top favoritov na zisk Stanleyho pohára.

Po sérii šiestich výhier v rade však v nedeľu tím okolo kapitána Zdena Cháru (40) zakopol na ľade Chicaga 1:3. O jediný zásah Medveďov sa postaral práve Chára, ktorý sa cíti v dobrej forme aj vďaka zmenenému jedálničku, z ktorého už pred niekoľkými mesiacmi vypustil mäso.

Chicago v zostave aj s útočníkom Tomášom Jurčom oplatilo Bostonu prehru zo soboty, keď na ich ľade prehralo 4:7. „Bol to od úvodu veľmi vyrovnaný zápas, vyrovnali sme v poslednej tretine, ale Chicago v záverečných troch minútach dalo dva góly a rozhodlo. Stalo sa to pri mojom vylúčení, bola to smola, pretože som hokejkou nešťastne zasiahol hráča súpera do tváre,“ vyjadril sa k prehranému zápasu v Chicagu obranca Chára. Boston aj napriek prehre je momentálne druhým najlepším celkom celej NHL a hrá naozaj vo výbornej forme.

„Keď sa obzriem späť, tak úvod sezóny nám veľmi nevyšiel, ale dôvod bol aj ten, že sme mali 6-7 hráčov zranených. Postupne sa však chalani vracali do zostavy, navyše sme sa nedávno aj posilnili a hráme teraz veľmi solídny hokej. Verím, že nám forma vydrží, teraz sa ešte sústredíme na záver základnej časti. Až potom budeme myslieť na play-off,“ pokračoval Chára, ktorý začiatkom tejto sezóny zmenil jedálniček, z ktorého vypustil mäso a konzumuje viac ovocia a zeleniny.

„Snažím sa zdravo žiť, zmenil som stravu začiatkom septembra a som nadšený, akým spôsobom mi to pomáha,“ dodal na záver kapitán Bostonu, ktorý má v tejto sezóne na konte v 67 zápasoch už 7 gólov a 16 prihrávok.