Danko tlmočil postoj SNS: Sme pripravení diskutovať aj o predčasných voľbách

V pondelok zasadlo predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS). Kľúčovou témou bol postup a riešenie súčasnej vládnej krízy po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Koaličná SNS je pripravená na diskusiu o rekonštrukcii vlády, ale aj o predčasných voľbách, ak koalícia stratí podporu poslancov z Mosta-Híd či Smeru-SD. Vyhlásil to šéf národniarov Andrej Danko s tým, že ak parlament nebude schopný prijímať zákony, musí začať debata o predčasných voľbách.Tiež tvrdí, že SNS na tejto vláde nelipne.

Na druhej strane sa Danko obáva situácie, keby sa niekto zo súčasnej opozície dotkol moci. "Za absolútnu katastrofu považujem, že máme bojovať s mafiou a jeden človek prerastený s kontaktmi s mafiou by sa mohol dotknúť moci," povedal. SNS je podľa Danka pripravená niesť zodpovednosť za svoje rezorty. Na druhej strane "žiaden z našich ministrov, ani ja osobne, sa svojich postov nedrží. Ale rozmýšľame, čo bude ďalej".

SNS teraz bude rokovať s prezidentom Andrejom Kiskom a večer s partnermi na Koaličnej rade. "Chceme vedieť, ako vníma rekonštrukciu vlády prezident, Béla Bugár (Most-Híd) a Smer-SD. My sme pripravení na rekonštrukciu vlády podľa predstáv premiéra a podľa predstáv Kisku. Ale ak nie, sme pripravení aj na debaty o predčasných voľbách," uistil. Prezident by pritom podľa jeho slov mal myslieť aj na krok B, ktorý nastane po páde vlády. Danko sa domnieva, že úradnícka vláda by upokojila emócie, ale nevidí pre ňu podporu.

Líder SNS garantoval, že má podporu celého svojho poslaneckého klubu. "Nehrozí odklon žiadneho poslanca SNS. Chcem si vypočuť aj stanovisko lídrov koaličných strán, lebo ak nedokážu garantovať jednotu poslaneckých klubov, táto vláda nemôže mať budúcnosť," myslí si.

Na otázku, či sa očakávajú po abdikácii ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) aj iné personálne zmeny vo vláde, verejne odpovedať nechcel. "Ak to má zaznieť, tak večer na Koaličnej rade. Čo sa týka ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), to nie je dnes téma. Anton Hrnko (SNS) hovoril o hlase členskej základne SNS. Ale my sme strana 7000 ľudí. Začínam si myslieť, že najlepšie je vládnuť sám," dodal.

Popoludní pôdu národniari za prezidentom Kiskom, ktorý si postupne volá všetky parlamentné strany, aby s nimi hovoril o riešení súčasnej krízovej situácie. Hlava štátu už načrtla dva možné scenáre, a to rozsiahlu rekonštrukciu vlády alebo predčasné parlamentné voľby.