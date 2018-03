Posledný účastník play off Tipsport ligy je známy: Týchto 8 tímov zabojuje o titul majstra Slovenska!

Hokejisti HC Nové Zámky sa stali posledným ôsmym účastníkom play off Tipsport Ligy 2017/2018.

Nedeľňajší zápas záverečného kola základnej časti na ľade Nitry dokázali doviesť do víťazného konca (3:2), čo im stačilo na postupovú definitívu.

Pred záverečnými zápasmi 54. kola mali Zámčania náskok jedného bodu pred Liptovským Mikulášom. Liptáci získali bod v Žiline po prehre 3:4 po predĺžení, čo im však nestačilo a po roku tak opäť budú bojovať v baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži. V nej sa stretnú s Detvou a finalistami play off St. Nicolaus I. ligy Michalovcami a Skalicou.

Konečná tabuľka TL po základnej časti:

1. Nitra 56 32 6 4 14 197:148 112 *

2. Zvolen 56 30 7 6 13 192:150 110 *

3. Trenčín 56 32 5 3 16 157:112 109 *

4. Banská Bystrica 56 31 5 5 15 213:134 108 *

5. Košice 56 28 5 4 19 175:143 98 *

6. Poprad 56 25 6 4 21 159:152 91 *

7. Žilina 56 19 4 6 27 146:164 71 *

8. Nové Zámky 56 14 7 4 31 125:185 60 *

9. Liptovský Mikuláš 56 12 5 11 28 122:162 57

10. Detva 56 11 2 3 40 120:207 40



11. HK Orange 20 20 3 1 3 13 38:87 14

*-postup do play off



Dvojice a termíny 1. kola (štvrťfinále) play off TL:

Nitra (1) - Nové Zámky (8) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca



Zvolen (2) - Žilina (7) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca/



Trenčín (3) - Poprad (6) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28. marca/



Banská Bystrica (4) - Košice (5) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28.