Slovenkám to vo Fínsku vôbec nevyšlo: Kuzminová prehĺbila stratu na hlavnú rivalku

Slovenskej biatlonistke Anastasii Kuzminovej sa preteky s hromadným štartom v 7. kole Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti nevydarili, finišovala 16-ta so stratou 1:42,0 min, ďalšia Slovenka Ivona Fialková obsadila 30. miesto (+6:28,6).

Na 12,5 km vzdialenosti dominovala Nemka Vanessa Hinzová, ktorá zdolala druhú Talianku Lisu Vittozziovú o 13,5 sekundy a tretiu Francúzku Anais Chevalierovú o 16,8 s. V priebežnom hodnotení SP vedie aj naďalej Fínka Mäkäräinenová pred Kuzminovou.

Kuzminová neustále bojuje s Mäkääerinenovou o žlté tričko najúspešnejšej ženy v hodnotení SP. V šprinte sa jej v Kontiolahti nedarilo, no v masse, v ktorom na ZOH v Pjongčangu zvíťazila, sa pokúsila opäť zaútočiť na čo najviac bodov. Okrem Kuzminovej sa do massu prvýkrát v kariére prepracovala aj I. Fialková, síce nie na základe poradia SP, ale zásluhou úspešnosti v Kontiolahti, v šprinte so 14. miestom.

Kuzminová nastolila rýchle tempo a snažila sa konkurenciu pred úvodnou streľbou unaviť. V 'ležke' Kuzminová netrafila tretí a štvrtý terč, I. Fialková štvrtý a piaty a na čele sa ocitli Talianky Vittozziová a Wiererová. Okrem slovenského dua dvakrát krúžila navyše už len Češka Vítková.

Kuzminová sa snažila znížiť 40-sekundovú stratu, I. Fialková vyše minútovú. Druhá streľba ležmo dopadla u nich podobne, Kuzminová s chybami na prvom, štvrtom terči (+1:22,0), I. Fialková na štvrtom (+1:52,5). V samom popredí bežala ešte pätica v rozpätí piatich sekúnd.

Po prvej streľbe stojmo vypadla z popredia Hammerschmidová i Öbergová s dvoma chybami, Kuzminová si pripísala ďalšiu penalizáciu na piatom terči a I. Fialková ho štyrikrát nevybielila.

Pred záverečnou streľbou spolu súperili štyri neomylné strelkyne, Hinzová, Chevalierová, Vittozziová a Hildebrandová. S istotou opäť upútala Hinzová, ďalšie už museli krúžiť na trestnom kole. Kuzminová pridala chybu na druhom terči a s celkovou bilanciou 2-2-1-1 sa pripravila o cennejšie umiestenie. Oveľa horšie dopadla I. Fialková so streľbou 2-1-4-2. Víťazná Nemka Hinzová bez nejakého tlaku za sebou sa prvýkrát v kariére v 25 rokoch presadila na pódium a hneď na ten najvyšší stupienok.

Výsledky

preteky s hromadným štartom na 12,5 km: 1. Vanessa Hinzová (Nem.) 35:47,9 (0 tr. okr.), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +13,5 (1), 3. Anais Chevalierová (Fr.) 16,8 (1), 4. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 43,4 (3), 5. Hanna Öbergová (Švéd.) 1:02,1 (2), 6. Marte Olsbuová (Nór.) 1:07,4 (3), 7. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1:12,4 (3), 8. Iryna Kriuková (Biel.) 1:15,1 (0), 9. Nadežda Skardinová 1:15,7 (1), 10. Darja Domračevová (obe Biel.) 1:18,2 (5), ...16. Anastasia KUZMINOVÁ 1:42,0 (6), 30. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 6:28,6 (9)

Priebežné hodnotenie SP (17 z 22 pretekov): 1. Mäkäräinenová 666, 2. KUZMINOVÁ 613, 3. Wiererová 568, 4. Dahlmeierová 566, 5. Domračevová 527, 6. Vítková 483, ...37. P. FIALKOVÁ 137, 61. I. FIALKOVÁ 33

SP v masse (4 z 5): 1. Mäkäräinenová 178, 2. Dahlmeierová 178, 3. Hinzová 152, 4. Kriuková 144, 5. KUZMINOVÁ 138, 6. Olsbuová 137, ...31. P. FIALKOVÁ 28, 46. I. FIALKOVÁ 2