Farmári na východe Slovenska o Talianoch: Nino sa tu s Troškovou rád predvádzal!

Ako funguje taliansky biznis v okolí Trebišova? Antonina Vadalu (48), jeho dvoch bratov i bratranca a aj Carmineho Cinnanteho v Dvoriankach poznajú veľmi dobre.

Ich podnikanie s pozemkami a vôbec v agrosektore sprevádzali aj vyhrážky, dokonca bitky. Pre Nový Čas prehovoril jeden z prenajímateľov pôdy. Pod podmienkou zachovania anonymity prezradili ďalší zainteresovaní čo-to aj o vzťahu Antonina k bývalej pravej ruke Roberta Fica Márii Troškovej.

Juraj Koscelanský (79) je síce na dôchodku, no má právnické vzdelanie a Talianmi sa obabrať nedal. „Cinnantemu som prenajal pôdu, takmer tri hektáre. Keďže neplatil, požiadal som o okamžité zrušenie nájomného vzťahu. Bolo nás viac, ktorí sme sa zhromaždili na jeho hospodárskom dvore, no ostatní vlastníci mu aj tak prenechali pôdu. Ja som však nepodpísal prechod z jednej firmy na inú a v skrátenom konaní požiadal súd o vydanie platobného rozkazu,“ vysvetlil Koscelanský.

Musel však využiť inú možnosť zrušenia všetkých platobných rozkazov a spravodlivosti sa dovolal až po súdnom pojednávaní. „To skončilo v môj prospech. Talian ma vyplatil a potešil sa, že odchádzam, lebo bude mať o jedného buriča menej,“ spomenul Koscelanský, ktorý neskôr pôdu prenajal práve Vadalovmu bratrancovi Pietrovi. „Bolo to asi v roku 2010, pričom podnikal v susedstve Cinnanteho. Vadala už riadne platil, zrejme po skúsenosti predchodcu. Napriek tomu ja Talianov za ich podnikanie u nás chváliť nebudem. Nie je za čo!“ dodal Koscelanský.

V Dvoriankach je tichým tajomstvom, že tu videli podnikať vlastne len Antonina Vadalu, hoci na papieri vystupovali aj jeho bratia Bruno a Sebastiano či bratranec Pietro. „O dvoch z nich sme počuli dodatočne z Talianska, že doma mali problémy. Antonino dokonca o Sebastianovi povedal, že ho radšej poslali na Slovensko, aby sa ho v Kalábrii zbavili...“ uviedol jeden z bývalých Vadalových zamestnancov. Priznal, že im dosť často meškali výplaty, ale dlhy šéf napokon vyrovnal.

Do Dvorianok na hospodársky dvor i do Trebišova zvykol Antonino, alebo Nino, ako ho tu každý volal, chodiť aj s Máriou Troškovou. „Predvádzal sa tu s ňou, každý čakal, kedy budú zásnuby a svadba. Určite to nebol vzťah medzi bratom a sestrou. Majka bola jeho frajerkou, no odrazu zmizla,“ uviedol ďalší zo zamestnancov. Dvaja Taliani z tohto klanu sa podľa neho na verejnosti netajili tým, že majú kontakty na polícii, prokuratúre i súdoch, čím si budovali povesť nedotknuteľnosti.

Niektorí ľudia majú skúsenosti aj s vyhrážkami a bitkami, ale z obavy o život radšej mlčia. Antonino Vadala v rozhovore pre TV JOJ odmieta spájanie s mafiou. „Keď už na Slovensku prešli 4 vlády, čo som tu, prečo až teraz je Antonino Vadala mafián. Predtým nevideli, že tu žijem, fungujem a robím?“ pýta sa. Rovnako hovorí, že s Troškovou boli ako brat a sestra, nie milenci.

Mama štátnej radkyne však jasne hovorila, že sa do seba zamilovali. „Slovenská polícia sa pritom na Vadalu pýtala aj talianskych antimafiánskych vyšetrovateľov. Tí podrobne v roku 2013 opísali väzby väčšiny mužov z gangu na mafiu. „Z úradných záznamov vyplýva, že Antonino Vadala počas svojich občasných návštev v Bova Marina sa stretával s pochybnými osobami a s najvyššími predstaviteľmi organizovaného zločinu, napojenými hlavne na mafiánske skupiny Vadala – Talia z Bova Marina a Libri – Zindato z Reggio Calabria,“ povedala protimafiánska agentúra.