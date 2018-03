Pomiatla mu hlavu: Igor Kmeťo stretol mimozemšťanku, urobil čosi neuveriteľné

Funky spevák Igor Kmeťo mladší stretol mimozemšťanku! Teda tak sa mu aspoň javila žena, pre ktorú zložil skladbu „Alien“.

Pesnička vznikala trošku netradične.najskôr zložil hudbu a skúsil na ňu napísať slovenský text. Ukázalo sa, že toto nie je tá správna cesta. Spojil sa preto sPostprodukciu singla nechal na mladého českého hudobníka DTonatea. „S Celeste sme sa zoznámili ešte v časoch, keď súťažila v Superstar. Vnímal som ju, neskôr sme sa viackrát stretli, no dosiaľ sme nespolupracovali. Keď som zistil, že píše aj texty v angličtine, povedal som si, že to skúsime a bol som rád, že to prijala. Celeste je super baba, dobre sa s ňou komunikuje a je aj muzikálna, čo je pre textára veľmi dobré. Lebo textári, ktorí nevedia spievať, občas strelia riadne vedľa. Celeste je absolútna profíčka. Okrem toho singel so mnou aj skúšala a naučila ma správnu anglickú výslovnosť. Spolupracovať s ňou bola doslova radosť,“ dodáva Igor Kmeťo., a účinkujú v ňom mladí tanečníci Spunkey SK, Wahe CZ a Igorova dcéra Rebeca Kmeťová, prezývaná Rebis. Všetci traja prezentujú tanečný štýl locking. „V Los Angele som bol už tretíkrát. Prvý raz som toto úžasné mesto navštívil, keď som mal 16 rokov a už vtedy vo mne zanechalo mimoriadne pozitívne spomienky. Vedel som, že sa tam chcem určite ešte vrátiť. Los Angeles je totiž funky mesto, tam tá hudba úplne inak funguje, funky hrá doslova všade a to je skvelé. Chcel som sa aj s ľuďmi na Slovensku podeliť o túto krásnu atmosféru asprostredkovať im naše pocity,“ uzatvára Igor Kmeťo.