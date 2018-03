Pri policajnej razii na východe Slovenska zatkli 7 Talianov: V tejto vile sa ukrýval Vadala!

Konečne sa rozhýbali! Štyri dni po nájdení zavraždených tiel novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) začali policajti konečne preverovať aj stopu, ktorú po sebe zanechal investigatívec vo svojej poslednej reportáži.

Podrobne sa v ňom venuje talianskym podnikateľom Antoninovi Vadalovi (42) a Diegovi Rodovi (62) a ich prepojeniu na politikov a mafiánsky klan ´Ndrangheta v Kalábrii. Policajti vo štvrtok v rozsiahlej razii vtrhli do siedmich objektov spätých s týmito podnikateľmi.

Domové prehliadky robili v Trebišove u Vadalu, v Michalovciach u Rodu, aj u jeho dcéry Elisabetty, ktorá je ženou Antonina Vadalu, a na ďalších miestach. Zadržali až siedmich Talianov z rodín Vadalovcov, Rodovcov a Catroppovcov.

Štyri dni trvalo mužom zákona, kým vykonali raziu na východe Slovenska. Práve tam totiž viedli stopy, o ktorých písal Ján Kuciak vo svojom poslednom článku. Týkali sa predovšetkým podnikania Talianov Antonina Vadalu a Diega Rodu, ktorí mali byť podľa jeho zistení napojení na politikov a dostávať sa k dotáciám, predovšetkým z poľnohospodárstva. Vadalu navyše spájajú aj s obávaným klanom ‘Ndrangheta z Kalábrie. Polícia oboch podnikateľov vo štvrtok zadržala. Razia prebehla v skorých ranných hodinách v Trebišove v dome Antonina Vadalu a takisto v Michalovciach v dome Diega Rodu.

Prehľadali i dom jeho dcéry Elisabetty, ktorá je vydatá za Antonina Vadalu. Vtrhli i do areálu na Priemyselnej v Michalovciach, kde majú sídlo viaceré firmy Talianov a do ďalších objektov. „Zaistili sme 7 osôb, prehliadky boli v 4 domových priestoroch a v troch nebytových,“ uviedol policajný prezident Tibor Gašpar. V rukách polície skončili aj dve guľové zbrane, ktoré boli v legálnej držbe. „Automaticky pôjdu na vyhodnotenie na kriminalisticko-expertízny ústav, kde budú porovnané so všetkými porovnávacími materiálmi, ktoré s vecou súvisia,“ doplnil policajný prezident s tým, že zaistili i telefónne a iné komunikačné prostriedky, počítače a listinné materiály.

Drogová stopa nevyšla

Ešte v stredu ako horúcu stopu prezentoval policajný prezident tú, ktorá mala viesť k drogovým dílerom a možno náhodnému zabitiu mladého páru. Táto verzia sa ale nepotvrdila. „Strelná zbraň, ktorá bola zadržaná a ktorá bola expertizovaná ešte v noci a v priebehu dňa, nie je potvrdená ako zbraň, z ktorej by bolo strieľané na mieste činu. Ani iné úkony, ktoré sa vykonali s týmito osobami, nepotvrdzujú nejakú súvislosť,“ povedal Gašpar. Potvrdil však informáciu, že muži zákona preverujú stopu súvisiacu s justíciou, konkrétne s Najvyšším súdom, na ktorú upozornil publicista Radovan Bránik. „Áno, potvrdím, že bolo podané trestné oznámenie zo strany pána novinára v tejto veci a že by to súvis mohlo mať,“ uviedol Gašpar.

Pomoc zo zahraničia

Opozícia už niekoľko dní žiada, aby sa vyšetrovania zúčastnili aj zahraniční experti. Šéf polície tvrdí, že viaceré stretnutia s nimi už prebehli. „Ja osobne som mal stretnutie so zástupcami vyšetrovacieho tímu a s pridelencom FBI pre Prahu a Slovensko už včera. Prešli dve stretnutia s kolegami z talianskych policajných agentúr, ak to tak poviem. Sú tu už štyria experti z Haagu, z Europolu, ktorí spolupracujú s kriminalisticko-expertíznym ústavom pri špecifických forenzných analýzach,“ povedal Gašpar, podľa ktorého spolupracujú aj s českou políciou, ktorá im pomohla pri výsluchu novinárky a s jej dovozom na Slovensko. „Je tu istá špecifická ponuka na expertízu z Veľkej Británie, ktorú tiež v tejto chvíli riešime a realizujeme. Americkí kolegovia nám chcú pomôcť napríklad so psychológiou v spôsobe správania páchateľa na mieste činu, majú na to expertov, čiže súčinnosť prebieha,“ doplnil policajný prezident s tým, že sa zvažuje i vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu.

Európska komisia preverí zneužívanie dotácií

Po vražde novinára Jána Kuciaka bude Európska komisia (EK) preverovať informácie o možnom zneužívaní dotácií z európskeho rozpočtu do poľnohospodárstva na Slovensku. Uviedol to v rozhovore pre nemecký denník Die Welt komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger. „Dôkladne sa pozrieme na tento prípad. O niekoľko týždňov budeme mať jasno ohľadom finančných tokov a možného zneužitia,“ povedal eurokomisár, ktorý podľa vlastných slov považuje „za možné, že v tomto prípade boli priame alebo nepriame platby poľnohospodárom alebo agrárnym podnikom z nášho európskeho rozpočtu zneužité na kriminálne ciele“. Podľa neho sú obvinenia, že v hre o tieto peniaze mohla zohrať úlohu korupcia či dokonca mafia, veľmi vážne.

Pri razii boli zadržaní títo Taliani

Antonino Vadala (42)

Sebastiani Vadala (45)

Bruno Vadala (40)

Diego Roda (62)

Atonio Roda (58)

Pietro Catroppa (26)

Pietro Catroppa (54)

Išla po ňom aj talianska polícia

Na prepojenie talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu na členov mafiánskeho gangu ‘Ndrangheta upozorňuje aj Centrum pre výskum korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP), s ktorým spolupracoval aj zavraždený Ján Kuciak. To vychádza z policajného vyšetrovania pašovania kokaínu kartelom ‘Ndrangheta z Latinskej Ameriky do Talianska. V roku 2001 polícia nahrala telefonát Vadalu se šéfom Libri-Zindato Franceskem Zindatom.

Hovorili o zabezpečení úkrytu pre pašeráka drog v Bova Marina. Neskôr sa zistilo, že táto osoba je vrah. Na Vadalu, rovnako ako na ďalších 12 mužov vydali zatykač a boli obvinení z pašovania drog, lúpeže a vydierania. Niektorí boli zatknutí a usvedčení, Vadala odišiel na Slovensko a zadržaniu sa vyhol. Neskôr boli voči jeho osobe obvinenia stiahnuté. Sám Vadala pri rozhovore s investigatívnym novinárom Ivanom Megom odmietol, že by patril ku klanu Vadalovcov.