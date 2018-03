Celeste Buckingham opäť boduje v amerických hitparádach: Môže za to tento sexi klip!

V závere minulého roka predstavila speváčka Celeste Buckingham svoj najnovší singel GO AWAY. Podľa najaktuálnejších správ od speváčkinho amerického manažmentu sa v USA singel ujal a v tomto týždni sa stal jednou zo 40-tich aktuálne najpridávanejších skladieb do rotácií amerických rádií. Slovenská speváčka vďaka tomu opäť boduje v amerických hitparádach. Podarilo sa jej tak zopakovať úspech, ktorý v Amerike v minulosti zožali jej skladby Run Run Run a Crushin´ My Fairytale.