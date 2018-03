Silný mráz odstavil lanovku, na Lomnickom štíte ostali uväznení ľudia: Pocitová teplota - 40 °C!

Lanovka na Lomnický štít nepremáva. V sobotu ju odstavil silný mráz a službukonajúci zamestnanci zostali odrezaní od sveta.

V nedeľu v noci tam teplota klesla dokonca až na -27,2 °C. V utorok sa počasie trochu umúdrilo, na chvíľu teplota stúpla na -19 °C. Oteplenie umožnilo jednorazovo spustiť lanovku a vymeniť zamestnancov po štyroch dňoch. V novej zmene nastúpil aj technik Imrich, ktorý si však spolu s ostatnými počká na opätovnú prevádzku lanovky zrejme do konca pracovného týždňa.

Silný vietor, mráz a zaľadnený kopec odstavili v sobotu lanovku na Lomnický štít. O deň neskôr na štíte namerali nočnú teplotu -27,2 °C, tak chladno tam nebolo od roku 1951. „Prevádzku lanovky na Lomnický štít odstavujeme vždy, keď klesne teplota pod mínus 20 stupňov, čo býva asi šesťkrát v roku,“ uviedla Zuzana Fabianová zo spoločnosti Tatry Mountain Resort, ktorá lanovku prevádzkuje. Je tam tím pracovníkov Astronomického ústavu SAV, zabezpečenú majú stravu, teplo, vodu, ubytovanie a sociálne zariadenia.

„Najdlhšie boli ľudia uväznení asi 40 dní. Vtedy to bola technická porucha na lanovke a počasie nedovolilo vykonať výmenu a opravu. Stalo sa to asi v roku 1979, ale to bola ešte pôvodná stará lanovka,“ priblížil Juraj Husovský, vedúci elektroslužby na visutej lanovke v Tatranskej Lomnici. Vtedy podľa neho uväzneným ľuďom došli aj potraviny, preto im išiel na pomoc so stravou tím horských záchranárov.