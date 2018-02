ZOH 2018 budú navždy poznačené, Barteková: Nedalo sa to naplánovať!

Hoci sa to v ďalších dňoch zlepšilo, zimné olympijské hry v Pjongčangu zostanú už navždy zapísané v histórii ako poznačené počasím.

Najmä na začiatku postihli presuny z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok viaceré súťaže vrátane niekoľkých disciplín alpského lyžovania či vytrvalostných pretekov biatlonistiek.

Okolnosti vnímala aj slovenská členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková, ktorá sa v uplynulých dňoch stala podpredsedníčkou Komisie športovcov a zaradila sa aj do Etickej komisie. Pracovné vyťaženie jej umožnilo navštevovať športoviská iba v úvodných dňoch ZOH 2018: "Počas prvých šiestich dní som to stihla, bola som podporovať našich športovcov, dvakrát na hokeji, raz na sánkach. Snažila som sa stihnúť čo najviac, ale potom som už mala povinnosti v olympijskej dedine, kde som pôsobila v rámci Komisie športovcov. Lákala som ľudí, aby prišli do nej voliť, na základe toho budeme mať dvoch nových členov. Potom to boli skôr symbolické povinnosti, mali sme mnoho recepcií, na ktoré bolo potrebné prísť a reprezentovať športovcov. Absolvovali sme veľa pracovných stretnutí, ja osobne som tu mala dve pracovné skupiny."

Tridsaťtriročná Barteková je však stále aj aktívna strelkyňa, takže podmienky pre športovcov mohla vnímať rovnakou optikou: "Musím povedať, že ZOH boli zorganizované veľmi kvalitne, samozrejme, na všetkých sú spočiatku muchy, ktoré treba vychytať. Športoviská boli kvalitne pripravené, aj spätná väzba bola pozitívna. Boli to však ZOH, ktoré budú už navždy poznačené počasím. Zapíšu sa tým do pamäte a histórie, naozaj prišlo k značnému množstvu presunov súťaží. Narušilo to program a priebeh podujatia, ale organizátori nemohli naplánovať dopredu."