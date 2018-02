Tieto slová hovoria za všetko: Nemecký tréner to povedal na plné ústa!

Hokejisti výberu Olympijských športovcov z Ruska získali na ZOH v Pjongčangu zlaté medaily.

Zverenci trénera Olega Znaroka zvíťazili v nedeľňajšom finále v Hokejovom centre v Kangnungu nad Nemeckom 4:3 po predĺžení. Výber OŠR prehral na turnaji iba raz, keď podľahol vo svojom úvodnom zápase Slovensku 2:3, následne už iba víťazil. Zdrojmi hlasov sú championat.ru a iihf.com.

Iľja Kovaľčuk, útočník OŠR a MVP turnaja: "Je to veľmi drahá medaila, ktorú venujem otcovi do neba. Bol to jeho sen. Ukázalo sa, že to bol náročný turnaj. Náš tréner dal dokopy správny tím, mnohí hráči takýto turnaj hrali po prvý raz. Bolo dôležité, že sme našli sily na vyrovnanie."

Pavel Dacjuk, útočník OŠR: "Víťazstvom na olympiáde som si splnil svoj posledný sen."

Vjačeslav Vojnov, obranca OŠR: "Táto medaila je rovnako cenná, ako keby na turnaji hrali hráči z NHL. Možno to bolo trochu iné, ale emócie sú rovnaké."

Kirill Kaprizov, útočník OŠR a autor "zlatého" gólu: "Som veľmi rád, že Iľja Kovalčuk a Pavel Dacjuk získali olympijské zlato. Môžem hrať na ľade kdekoľvek, Pavel ma naučil veľa vecí."

Marco Sturm, tréner Nemecka: "Všetci sme si mysleli, že budeme sledovať finále olympijského turnaja doma z gauča. Ale my sme boli tu. Chlapci privezú domov striebro a mali by byť veľmi hrdí."

Moritz Müller, obranca Nemecka: "Boli sme kúsok od víťazstva, teraz sme smutní a bolí to. Ale my sme sem neprišli ako favorit a to čo sme urobili, je malý zázrak."

David Wolf, hráč Nemecka: "Pred turnajom sme si hovorili, že by bolo dobré uspieť. Ale že získame striebro? Tomu by sme neuverili. Teraz sa môžeme vrátiť domov hrdí."