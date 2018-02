Milan Jurčina pôsobiaci v Nemecku: V krajine nezavládol hokejový ošiaľ!

Jediným slovenským hokejistom, ktorý aktuálne pôsobí v nemeckej najvyššej súťaži, je Milan Jurčina (34). Obranca Norimbergu pozorne sleduje senzačnú spanilú jazdu Nemecka do finále olympijského turnaja. Denníku Nový Čas prezradil, či panuje v Nemecku hokejový ošiaľ, ale aj ako vidí ich šance na zlato s Rusmi!

Bývalý dlhoročný reprezentant s bohatými skúsenosťami z NHL pôsobí v Nemecku už dva roky. „Postup Nemecka do finále je senzáciou, ale aspoň svetu ukázali, že nemecká súťaž má svoju kvalitu a netreba ju podceňovať,“ hovorí na úvod Jurčina, ktorý však prezrádza, že v krajine nezavládol hokejový ošiaľ.

,,Oni nie sú hokejovou krajinou ako my Slováci, že máme na autách vlajky. Tu žijú futbalom, hádzanou či basketbalom. Doposiaľ tu ani hokejové zápasy veľmi nevysielali. Teraz, keď hrajú finále, tak záujem bude väčší.“ Jurčina sa vyjadril aj k ich šanciam vo finále proti Rusku. ,,Nikto im neveril proti Švédsku i Kanade, a postúpili. Ak by dali 2-3 góly a budú dobre brániť, môže to byť zaujímavé, ale Rusi sú favoriti. Ale aj striebro bude pre Nemecko skvelé, takýto úspech sa im nemusí podariť ďalšie dlhé roky,“ dodal Milan, ktorý má v nemeckom mužstve troch spoluhráčov.