Jiří Menzel dostal v deň 80. narodenín prestížne ocenenie: K roli vo filme Tlmočník sa dostal náhodou!

Prestížny festival Berlinale ocenil v piatok režiséra Jiřího Menzela a jeho prínos svetovému filmu cenou Berlinale Kamera. Stalo sa tak pri príležitosti svetovej premiéry filmu Martina Šulíka Tlmočník, v deň režisérových osemdesiatych narodenín.

Prestížny festival Berlinale ocenil v piatok 23. februára 2018 režiséra Jiřího Menzela a jeho prínos svetovému filmu cenou Berlinale Kamera. Stalo sa tak pri príležitosti svetovej premiéry filmu Martina Šulíka Tlmočník, v deň režisérových osemdesiatych narodenín. „Festival Berlinale mám rád, a to z mnohých dôvodov. Sprevádza ma životom už dlhé roky. Uvádzali sa tu filmy, v ktorých som hral, filmy, ktoré som točil, bol som v medzinárodnej porote, prišiel som odovzdať cenu Zlatého medveďa Kenovi Loachovi za celoživotné dielo. Za významnú udalosť považujem rok 1990, kedy bol môj film "Skřivánci na niti" ocenený najvyššou cenou. Nikto vtedy neveril, že bol 20 rokov v trezore. Potešilo ma i uznanie filmu Obsluhoval jsem anglického krále cenou FIPRESCI. A som rád, že je tu premietaný zatiaľ posledný film, v ktorom som hral - Tlmočník. Škoda len, že za ocenenie Kamera Berlinale, ktoré je mi tento rok udelené, môžem poďakovať iba na diaľku. Ale verím, že sa za kamarátmi na Berlinale ešte niekedy prídem pozrieť,“ odkázal ocenený Jiří Menzel.

"Stretol som človeka s veľkým srdcom" povedal o Jiřím Menzelovi Peter Simonischek, ktorý zaňho prevzal cenu a pripomenul, že v ich veku si človek už zložitejšie hľadá priateľov, avšak pri tomto filme sa také priateľstvo narodilo.





Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Režisér Jiří Menzel získal Oscara v roku 1967 ako 29-ročný, rovnako ako rok pred ním francúzsky režisér Claude Lelouche. Obaja sa tak stali vôbec najmladšími režisérmi v doterajšej histórii, ktorí získali Oscara za celovečerný hraný film.

Hoci Jiří Menzel patrí k najobsadzovanejším hercom medzi českými režisérmi, rolu vo filme Tlmočník získal zhodou náhod, keď zaskočil za pôvodne obsadeného kolegu Juraja Herza. „Som Jirkovi nesmierne vďačný, že sa s nami vydal na neistú cestu. Pôvodne mal postavu Aliho hrať Juraj Herz. Dva týždne pred nakrúcaním však ochorel a my sme sa zľakli, že budeme musieť všetko zrušiť. Začali sme rýchlo hľadať osemdesiatročného herca, ktorý vie nemecky a slovensky a ktorý bude mať odvahu cestovať 32 dní po Slovensku, vstávať o piatej ráno, nocovať každý den v inom hoteli, stravovať sa v cateringu. Nakoniec nám napadlo osloviť Jirku. Prečítal si scenár, dva dni váhal, a potom našu ponuku prijal. Bolo to z jeho strany veľmi odvážne. Bez akejkoľvek prípravy naskočil do rozbehnutého vlaku,“ hovorí režisér Martin Šulík.

Tlmočník je road movie o dvoch svojráznych mužoch, ktorých zviedla dohromady absurdná situácia, vďaka ktorej a možno i navzdory ktorej sa vydajú hľadať pravdu o vlastnej minulosti. Na spoločnej púti nechýbajú bizarné stretnutia, humorné situácie, ale i poznanie minulosti a súčasnosti, ktoré nebude vždy príjemné.



Nový slovensko-česko-rakúsky film vznikol v produkcii spoločností Titanic Martina Šulíka, IN Film Rudolfa Biermanna a COOP99 Filmproduktion Bruna Wagnera. Film Tlmočník vstúpi do slovenských kín 1. marca 2018.