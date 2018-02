Dievča si pred kostolom vydlabalo vlastné oči: Môže za to droga, ktorá jej privodila halucinácie

Bolestivé ponaučenie do konca života! Mladá Američanka sa zdrogovala, no nerátala s negatívnymi halucináciami, ktoré ju dohnali k desivému činu. Jej rodina sa teraz snaží zabrániť tomu, aby sa ďalší ľudia stali obeťou tohto narkotika.

Kaylee Muthart (20) si doslova vyškriabala svoje vlastné oči pred kostolom v Kalifornii. Podľa portálu New York Post s odvolaním na lekárov to Američanka spravila pod vplyvom metamfetamínu. Keď okoloidúci ľudia uvideli ako si v ruckách drží svoje vlastné buľvy, snažili sa jej pomôcť. Márne, Kaylee sa s nimi začala agresívne biť.

Žena si oči vydlabala z presvedčenia, že ich musí obetovať nebu, inak na ňu padne ťarcha sveta. Po tomto incidente skončila v nemocnici.

Otvoriť galériu Kaylee toho ešte v žiote mohla uvidieť veľa, jej krásne oči už nikto nikdy nespatrí. Zdroj: Facebook/ Kaylee Jean Muthart

Jej rodičia sa až tam dozvedeli, že ich dcéra už nikdy nebude vidieť. „Bolo to utrpenie. Nemôžem opísať ten pocit, keď som zistila, čo sa jej vlastne stalo. Hrôza. Aj keď som bola vďačná za to, že je nažive, vedela som, že nie je v poriadku,“ povedala matka Kaylee, ktorá sa so svetom podelila o príbeh svojej dcéry, aby sa nič podobné už neopakovalo.