Český turista vyšiel na štít v Tatrách, keď pozrel dole, stuhol: Postava v bielom sa blížila priamo k nemu!

Český turista sa vybral na Jahňací štít vo Vysokých Tatrách. Keď bol hore, práve prichádzala búrka.

Do redakcie sa nám ozval český turista Honza, ktorý zažil v Tatrách neopakovateľný zážitok. Keď vyšiel na Jahňací štít, práve sa k nemu približovala búrka, ktorá zatiaľ zúrila nad Lomnickým štítom. Desivú atmosféru doplnil obraz, ktorý sa mu naskytol, keď pozrel nadol.

Zdola k nemu totiž prichádzala postava v bielom. Žeby ožitý duch? Našťastie nie. Tesne v závese sa totiž držal pekne vyobliekaný muž, za ktorým nasledoval fotograf. Novomanželia z Poľska vyšli na Jahňací štít v Tatrách, aby si vytvorili neopakovateľné fotky do rodinného albumu.

Ako tvrdí Honza, s manželským párom sa dal do reči a spolu čakali na dobré svetlo. Dokonca aj búrka ich obišla a napokon vyšlo slnko, ktoré im do fotografií pekne zahralo. Krásne svadobné fotenie, o ktoré sa s nami Honza podelil, sa odohralo ešte v auguste, no v životoch manželov, fotografa a turistu ostane naveky.