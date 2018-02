Zomrela Sonja Baťová († 91), nevesta zakladateľa obuvníckej dynastie Tomáša Baťu

Vo veku nedožitých 92 rokov zomrela v nemocnici v kanadskom Toronte v noci na stredu Sonja Baťová, manželka Tomáša Baťu mladšieho, syna zakladateľa obuvníckej dynastie.

Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.

Sonja Baťová, rodená Wettsteinová, sa narodila v roku 1926 vo švajčiarskom Zürichu. Študovala architektúru na Spolkovej vysokej škole v Zürichu. V roku 1946 sa vydala za Tomáša Baťu, s ktorým spoločne obnovili firmu Baťa. V roku 1979 spoluzaložila Nadáciu Bata Shoe, v roku 1995 stála pri vzniku Bata Shoe Museum. Bola členkou správnej rady Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Tomáš Baťa požiadal Sonju o ruku v lietadle, pretože bol rovnako ako jeho otec nadšeným fanúšikom letectva. Dievča z bohatej švajčiarskej rodiny, ktoré snívalo o kariére architektky, tak vstúpilo do obuvníckeho klanu a v rodinnej spoločnosti sa venovalo najmä dizajnu.

Manželstvo Sonje a Tomáša vydržalo až do Baťovej smrti pred deviatimi rokmi. "Bol to výnimočný muž," povedala Baťová v rozhovore pre ČT24 v roku 2014. "Žila som s ním 63 rokov a mali sme krásny život, pretože neveril len v to, že vybuduje svetovo významnú spoločnosť, ale veril, že v rámci nej zlepší ľudí. A kariéra všetkých baťovských zamestnancov bola súčasťou jeho života. Chcel, aby ľudia v jeho firme mali lepší život a aby priniesli pridanú hodnotu komunite, v ktorej žijú," cituje ČT24 Baťovú.

Sonja Baťová zároveň v relácii upozornila, že myšlienky podnikateľského vizionára zo Zlína ju ovplyvnili už ako dievča. Jej otec spolupracoval s Tomášom Baťom už od konca 20. rokov. "Filozofia a kultúra firmy Baťa boli pre mňa veľmi inšpirujúce," spomínala.