Rajičová prezradila, čo si po zlom odpichnutí sama sebe povedala: Po krátkom programe spokojnosť

Slovenskú krasokorčuliarku Nicole Rajičovú (22) bezproblémový postup z krátkeho programu do voľných jázd z viac ako solídneho 13. miesta na ZOH v Pjongčangu príjemne hreje.

Prienik do elitnej 24-ky šiestej ženy z ME 2017 a 2018 v Ostrave, resp. v Moskve sa všeobecne očakával, no trinásta priečka je vítaným bonusom.

Dvadsaťdvaročná zverenka trénerov Igora Krokavca a otca Tomislava Rajiča dostala od rozhodcov 60,59 bodov, za osobným maximom z Moskvy (61,01) zaostala nepatrne. Hoci si priznala zaváhanie pri dvojkombinácii trojitého rittbergera s trojitým toelupom, v zhodnotení pre TASR neskrývala spokojnosť.

"Ja sa teším z výkonu v krátkom programe. Som s 13. miestom veľmi spokojná. Hoci mi úplne nevyšla dvojkombinácia tri-tri a bola z toho napokon len tri-dva. Ale dostala som dobré body," vrátila sa k vystúpeniu na hudbu "Une page d'amour" od Nathalie Manserovej.

"Trochu zle som sa odpichla a keď som bola vo vzduchu, stihla som sama sebe už len povedať "Nicole, aká si blbá". Nerozhodila som sa, nevyviedla z koncentrácie a pokračovala ďalej. Možno ma to aj naštartovalo," dodala Rajičová.

Pred štyrmi rokmi pod piatimi olympijskými kruhmi v Soči skončila po voľných jazdách na 24. mieste. Teraz ale jasne mieri vyššie, v úmysle má najmä ukázať uvoľnenú a technicky čistú jazdu:

"Žiadnu nervozitu necítim. Naopak, veľmi sa na voľnú jazdu teším. Budem sa snažiť najmä zájsť čisto. To je dôležité. Vo voľnej jazde určite neplánujem veľké zmeny, v podstate bude rovnaká ako na majstrovstvách Európy v Moskve. Uvidíme, ako to dopadne."

Rajičovej otec Tomislav tiež neskrýval spokojnosť. "Sme spokojní, dá sa povedať, že Nicole s maličkými zaváhaniami predviedla výborný krátky program. Dostala dobré ohodnotenie, hoci mohla ešte tak o tri body viac, to by bolo skvelé. Uvidíme, ako pôjde voľnú jazdu. Má ju natrénovanú a veríme, že pôjde čisto. Pred finále necítime žiadnu žalúdočnú nervozitu, pôjdeme si to užiť."

Newyorská rodáčka pred štyrmi rokmi bola v KP 21., odvtedy však pretieklo veľa vody a dnes sa Rajičová pohybuje v širšej svetovej, resp. užšej európskej špičke. "Nicole tvrdo trénuje a neustále na sebe pracuje. Má o štyri roky viac skúseností ako v Soči a v krasokorčuľovaní sú štyri roky veľa," dodal Rajič.