V megašlágri sa zrodila remíza, Bayern rozobral na domácom ihrisku Besiktas!

Futbalisti Bayernu Mníchov zvládli suverénne úvodné osemfinále Ligy majstrov 2017/2018, keď v utorok doma deklasovali Besiktas Istanbul 5:0. Vytvorili si tak luxusnú pozíciu do odvety, ktorá sa bude hrať v stredu 14. marca v Turecku. Chelsea Londýn na Stamford Bridge remizovala s FC Barcelonou 1:1, odveta je tiež na programe 14. marca na Camp Nou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V Londýne sa domáci od úvodných minút zatiahli pred vlastnú šestnástku, Katalánci mali podľa očakávania držanie lopty, ale veľké šance si nevytvárali. Boli to práve domáci, ktorí mali oveľa väčšie šance. Zaujali najmä dve utešené technické strely Brazílčana Williana. Ten najprv v 35. minúte trafil ľavú žrď ter Stegenovej brány a potom pre zmenu pravú v 42. minúte. V druhom dejstve ako prvý pohrozil Suarez v 55. minúte, no jeho krížna strela išla mimo. Udrelo ale na druhej strane, keď v 62. minúte si pekne naviedol pred šestnástkou loptu Willian a pravačkou technicky po zemi zakrútil loptu presne k ľavej žrdi. Domáci boli na koni, ale v 75. minúte ich hrubou chybou zrazil Christensen zbytočnou krížnou prihrávkou pred vlastnou šestnástkou. Tú zachytil Iniesta, našiel Messiho a ten rutinérsky z druhej vlny ukončil nepríjemnú sériu, keď v predchádzajúcich ôsmich dueloch proti "The Blues" neskóroval. V zaujímavom zápase už gól nepadol a tak do odvety pôjde v o čosi lepšej pozícii katalánsky gigant.

V Allianz Arene od začiatku prebral iniciatívu domáci Bayern, ktorý už v prvom polčase vystrelil 19-krát, z toho 5-krát trafil do priestoru brány, sedemkrát mimo a sedem pokusov mu obetavý súper zblokoval. V 16. minúte kanadský kapitán hostí Hutchinson chyboval v rozohrávke dozadu, loptu si vzal do úniku Lewandowski a chorvátsky stopér Vida musel zatiahnuť záchrannú brzdu. Keďže bol posledný v obrannej línii, rumunský rozhodca Hategan ho vylúčil. Bavori presilovku využili až v závere polčasu. Alaba na ľavej strane pekne unikol, odcentroval do šestnástky, lopta sa odrazila k Müllerovi, ktorý zblízka dostal loptu medzi nohy brankára do siete. Ešte predtým nevyužili šance domáci Coman a Hummels, ktorým výbornými zákrokmi zobral gól brankár Fabri. Na druhej strane mohol v šanci v 19. minúte skórovať Love, ale pálil iba nad. V 50. minúte trafil Lewandowski z priameho kopu zo šestnástky ľavú tyč, no o tri minúty zvýšil na 2:0 Coman prízemnou strelou asi z 11 metrov, keď ho pekne našiel spätnou prihrávkou Lewandowski. V 66. minúte opäť Müller zblízka volejom zvýšil na 3:0. Výber trénera Juppa Heynckesa Turkov ešte dorazil dvoma gólmi Lewandowského v 79., resp. 88. minúte.

1. zápasy osemfinále LM 2017/201:

Chelsea Londýn - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Góly: 62. Willian - 75. Messi, ŽK: Rüdiger, Morata - Rakitič, Suarez, Busquets, rozhodoval: Cakir (Tur.)

zostavy a striedania:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Moses, Fabregas (84. Drinkwater), Kante, Alonso - Willian, Hazard, Pedro (83. Morata)

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Paulinho (63. Al. Vidal), Rakitić, Busquets, Iniesta (90.+2 Gomes) - Messi, Suarez



Bayern Mníchov - Besiktas Istanbul 5:0 (1:0)

Góly: 43. a 66. Müller, 79. a 88. Lewandowski, 53. Coman, ŽK: Lewandowski - Quaresma, Pepe, ČK: 16. Vida (Besiktas), rozhodoval: Hategan (Rum.)

zostavy a striedania:

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Ar. Vidal (83. Tolisso), Martínez, James Rodríguez (44. Robben) – Müller, Lewandowski, Coman (81. Ribery)

Besiktas: Fabri - Adriano, Pepe, Vida, Erkin (69. Gönül) - Hutchinson, Medel (83. Arslan) - Quaresma, Talisca, Babel - Love (57. Tošič)