Laura urobila krok, ktorý odborníci odsudzujú: Zachránila tým život malej dcérky

Pohotová mama zachránila život svojho dieťaťa, keď si všimla podobné symptómy v článku na internete.

Keď si Laura Handley (30) z Anglicka všimla zvláštne stopy na tele dcérky Tazmin, myslela si, že ide len o neohrabanosť maličkej. Nočné potenie sa a bolesť svalov nebrala ako nič vážne, kým sa na internete nedostala k tragickému príbehu tínedžera, ktorý mal tie isté symptómy a zomrel, píšu Fox News.

„Ak by som nenarazila na ten článok, nikdy by sme nenavštívili lekára. Prečítala som si príbeh o Jamesovi O'Mara, ktorý ma začal znepokojovať. Tú noc som sa pokúsila presvedčiť samú seba, že je všetko v poriadku, no cítila som, že niečo nie je úplne správne,“ hovorí Laura. Príbeh 13-ročného chlapca Jamesa, ktorý zomrel týždeň po diagnostikovaní rakoviny krvi, opisoval prítomnosť modrín a červených škvŕn - presne to mala aj jej dcéra. Hoci odborníci väčšinou diagnózy cez internet odsudzujú, tento prípad je výnimkou. V momente, ako si Laura uvedomila, že modriny môžu byť znakom rakoviny, odviezla dcérku do nemocnice. Maličká Tazmin mala rakovinu krvi.

„Vygooglila som si symptómy a Tazmin mala dva – ľahké podliatiny a malé červené bodky po celom tele. Keď lekári uvideli, žeopisuje chvíle plné strachu. Dievčatko podstúpilo chemoterapiu, no najväčšou ranou preň bolo, že prišlo o vlasy. Po dvoch kolách chemoterapie a transplantácii kostnej drene ich nočná mora skončila. Rodičia sa preto rozhodli varovať pred zákernou chorobou aj ostatných. Dúfajú, že im to tiež pomôže v odhalení symptómov tak, ako to bolo v prípade malej Tazmin a jej pohotovej mamy.