Študenti z Floridy protestujú v uliciach: Naša krv je na vašich rukách! odkazujú Trumpovi a spol.

Študenti z niekoľkých stredných škôl v americkom štáte Florida vyšli v utorok do ulíc, aby prejavili solidaritu so študentmi z neďalekej Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande, kde bolo na Valentína v triedach zastrelených 17 žiakov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Videozábery posádok z vrtuľníkov spravodajských televízií zachytávali niekoľko desiatok študentov, ako v utorok ráno vychádzajú zo strednej školy v západnej časti floridského mesta Boca Raton a očividne smerujú do neďalekého mesta Parkland za spolužiakmi zo Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej. Mnohí študenti si niesli aj ruksaky. Vzdialenosť medzi oboma školami je totiž približne 17 kilometrov.

Niekoľko desiatok ďalších študentov sa zhromaždilo pred strednou školou v meste Fort Lauderdale a držalo pútače s nápismi, ako napríklad "Naša krv je na vašich rukách". Podobný protest usporiadali v pondelok i študenti Strednej školy amerického dedičstva v meste Plantation pri Fort Lauderdale.

Zároveň sa v utorok sto študentov Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej v Parklande vydalo na stovky kilometrov dlhú cestu autobusom cez štát Florida do jeho hlavného mesta Tallahassee - chcú tam vyzvať zákonodarcov, aby podnikli opatrenia a zabránili tak opakovaniu masakra. Do cieľa majú doraziť v utorok večer miestneho času. Zhromaždenie plánujú v stredu a dúfajú, že vyvinú tlak na štátny zákonodarný zbor ovládaný republikánmi, aby schválil rozsiahly balík zákonov na kontrolu zbraní. Niekoľko lídrov zákonodarného zboru krátko po streleckom masakri navštívilo školu v Parklande, aby si osobne prezreli škody - a boli očividne otrasení tým, čo videli.