Výkon slovenských hokejistov proti USA vytočil Golonku: Obul sa do tímu aj trénera

Američanom prehru nevrátili. Slovenskí hokejisti nedokázali zopakovať prekvapujúce víťazstvo z úvodného zápasu na olympijskom turnaji v Pjongčangu nad Olympijskými športovcami z Ruska.

Po prehre 1:5 s USA sa s turnajom lúčia. Štvrťfinálový sen sa rozplynul, keď zverenci trénera Craiga Ramsayho nepredviedli kvalitný výkon a na Američanov nestačili v žiadnych činnostiach.

Prehra poriadne naštartovala bývalého hokejového útočníka, kapitána čs. reprezentácie, strieborného a bronzového zo ZOH, držiteľa siedmich medailí z MS, niekdajšieho reprezentačného trénera Jozefa Golonku.

"Veľmi som sklamaný z nášho výsledku. Američania sa stretnú pred olympiádou prvýkrát až na letisku a napriek tomu vedia zabojovať. Prehrali sme zápas, v ktorom sme poriadne nedokázali dať a prijať prihrávku. Opäť sme doplatili na nedisciplinovanosť. Toľko vylúčení a nevieme s tým nič robiť. Na to potrebujeme niekoho zo zahraničia či rozum z NHL? Boli ale aj pozitíva, niektorí mladí hráči sa ukázali v dobrom svetle, ukázali sme, že aj v našej lige sú schopní hokejisti, napríklad Krištof či Paulovič sa v Nitre naučili veľa od starších hráčov a teraz nabrali ďalšie skúsenosti. Som smutný z toho, čo sa stalo, je mi ľúto najmä fanúšikov, ktorí merali dlhú cestu do Pjongčangu a minuli posledné peniaze, aby videli hrať mužstvo na olympiáde. Obávam, sa, že sa to môže teraz odzrkadliť na návštevách na extraligových štadiónoch. Nebudem kritizovať hráčov ani trénerov, je to na hlbšiu analýzu. Nie je to otázka jednej olympiády, takýto vývoj je tu už 15 rokov, od generácie "zlatých chlapcov". Netreba však teraz nikoho zatracovať, treba ísť ďalej, na majstrovstvách sveta máme druhú šancu."