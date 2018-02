Dvanásťročný chlapec vrazil s autom plným školákov do stromu: Zomrelo päť detí!

Dvanásťročný mexický chlapec nezvládol riadenie auta plné školákov na okraji metropoly Mexika. Päť detí vo veku 12 až 14 rokov pri nehode zomrelo, ďalšie tri vrátane vodiča utrpeli zranenia.

Podľa polície išiel zrejme príliš rýchlo, vozidlo potom zišiel z cesty a prevrátil sa, informovali v pondelok mexické médiá.

Mladík, ktorý kvôli veku ešte nemohol mať vodičský preukaz, sa spolu so siedmimi pasažiermi vybral vozidlom značky Pontiac G3 na cestu po predmestí Tlahuac. Miestni obyvatelia polícii povedali, že sa vozidlo plné detí podľa všetkého bezcieľne preháňalo po okolí. Podľa médií boli všetky deti z jednej miestnej školy. Tragický koniec prechádzky prišiel vo chvíli, keď vodič pred jednou z križovatiek auto nezvládol a narazil do stromu pri ceste, načo sa vozidlo prevrátilo. Zomreli tri dievčatá a dvaja chlapci; najmladší z nich mali 12 rokov. Dvaja ťažko zranení mladíci boli prevezení do nemocnice. Sám vodič utrpel ľahšie zranenia.