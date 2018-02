Nemocnicu Rázsochy postavia nanovo: Vieme, v akom štádiu je výstavba nového špitálu

Vláda koncom januára definitívne rozhodla, že 30-ročný skelet nemocnice Rázsochy zbúrajú za 17 miliónov € bez DPH.

Dodnes do konzervácie a stráženia štát pritom investoval viac ako 65 miliónov €. Na tom istom mieste však postavia novú modernú nemocnicu. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker exkluzívne pre Nový Čas prezradil, v akom štádiu je projekt výstavby. Podľa neho nová nemocnica bude hotová o 2 roky skôr, ako sa predpokladalo.

V roku 1987 sa plánovalo vybudovať na Rázsochách najšpičkovejšiu nemocnicu. Po roku 1989 stavbu pozastavili. Súčasná vláda rozhodla o jej zbúraní. Pri rozhodovaní oslovili 70 firiem. „Povedali sme, že nájdeme medzinárodné firmy, ktoré už nejaké nemocnice navrhli a postavili. Odpovedali, že na existujúci skelet to robiť nebudú. Keď nemáme partnera, ktorý do toho pôjde, tak prečo máme silou-mocou zachovávať stavbu, keď bude mať problémy?“ pýta sa minister.

Podľa neho sa už podnikli prvé kroky. „V apríli by sa mal obstarávať projektant a poradca v jednej súťaži. Chceme, aby niekto navrhol logistický dizajn, vrátane architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie,“ povedal Drucker. Skelet bude zbúraný v r. 2019 a zhotoviteľ stavby sa vyberie do 6 mesiacov.uzavrel minister s tým, že nemocnica bude postavená do r. 2022.

Nemocnica Rázsochy