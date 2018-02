Bojovníčka Terezka (1,5) začína s liečbou: Malá princezná dostala nádej na život

Celé Slovensko jej drží palce! V nedeľu nastúpila ťažko chorá Terezka (1,5) spolu s mamičkou Lenkou (39) na liečbu do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

Statočné dievčatko, ktoré bojuje s nádormi, sa podrobilo prvým vyšetreniam a o pár dní mu začnú podávať liek, ktorý je podľa primára detskej onkológie poslednou nádejou na uzdravenie. Nový Čas bojoval za poskytnutie nákladného lieku Terezke a tento zápas spojil celú krajinu.

Chvíle plné očakávania, ale aj strachu a napätia prežívajú rodičia malej Terezky z Martina, ktorej vlani v lete diagnostikovali agresívnu formu rakoviny. Má totiž začať s liečbou, ktorú jej ešte pred pár dňami ne- chcel nik zaplatiť. „Do nemocnice sme prišli so skľučujúcim pocitom, pretože nevieme, či liek zaberie a ako dlho tam snúbenica s dcérkou budú,“ hovorí otec malej bojovníčky Marián (34). Prezradil, že jeho krásna princeznička je už dva dni nepokojná a plače. „Nevieme, či na ňu lezie choroba, alebo aj vie, že nastupuje na liečbu,“ dodal. Jeho milované dievčatko už v nedeľu podstúpilo prvé vyšetrenia. Nasledovať budú odbery krvi a niekoľko dní by mu mali podávať infúzie, aby ho pripravili na samotnú liečbu.

„Dúfame, že liek príde, ako nám bolo povedané. Liečba by mala trvať 5 - 6 mesiacov a je rozdelená na niekoľko fáz. Ani netuším, kedy si dcérku a snúbenicu budem môcť zobrať domov, závisí to od Terezkinho zdravotného stavu,“ vraví otecko. On aj Lenka sú rozhodnutí bojovať do posledných síl o zdravie svojho jediného dieťatka. „Bojujeme my, aj ľudia s nami. Sme radi, že všetko nabralo taký rýchly spád a dcérka sa môže začať liečiť,“ vyjadril sa Marián, ktorý má najväčší obdiv k snúbenici Lenke.

Pre záchranu ich drobného anjelika robí všetko na 200 percent a 24 hodín denne. „Boli by sme najšťastnejší rodičia na svete, keby liečba zabrala a my by sme už s Terezkou nemuseli nikdy prekročiť dvere detskej onkológie,“ dodal.

Chemoterapia nezaberá

Terezka trpí zákerným neuroblastómom, ktorý napadol jej obličky. Malej bojovníčke nepomáhala ani chemoterapia, preto ošetrujúci lekár navrhol ako poslednú šancu liečbu liekom Dinutuximab beta Apeiron za 200 000 €. Aj keď je liečivo u nás registrované, nie je v kategorizačnom zozname. To znamená, že finančne náročnú liečbu poisťovňa uhradiť nemusí, čo sa stalo. Po medializácii dojímavého príbehu malej bojovníčky v Novom Čase, ktorý spojil celé Slovensko, sa situácia zmenila a peniaze na liek sa predsa len našli.



Pol roka zápasí s ťažkým osudom:

AUGUST 2017 - Terezka nechcela papať, bola plačlivá. Dostala vysoké teploty a opuchlo jej očko. Lekári jej diagnostikovali smrteľné ochorenie, zákerný neuroblastóm jej napadol nadobličky.

JESEŇ/ZIMA 2017 - Dievčatko absolvovalo osem základných chemoterapií a nádor v brušku sa lekárom podarilo vyoperovať.

JANUÁR 2018 - Metastázy Terezke zasiahli už aj kosti a chemoterapia prestáva zaberať. Nádej na zázrak dal rodine primár Detskej onkológie v Banskej Bystrici Pavel Bician. Spolu s rodinou spísal žiadosť do poisťovne na schválenie úhrady lieku Dinutuximab. Ide o liečbu nekategorizovaným liekom, ktorý poisťovňa preplatiť nemusí.

ZAČIATOK FEBRUÁRA 2018 - Rodine sa ozvala detská všeobecná lekárka, že ju informovali z poisťovne, že liečba nákladnýmliekom bude dievčatku zamietnutá, preto rodina začala zháňať peniaze na liečbu a boli pripravení predať aj byt.

6. FEBRUÁR - Nový Čas uverejnil dojímavý Terezkin príbeh, ktorá prosí o šancu na liečbu.

8. FEBRUÁR - minister zdravotníctva Tomáš Drucker vyzval poisťovňu Dôvera o vyjadrenie k prípadu liečby a komunikoval aj s nemocnicou. Dôvera priznala, že robí všetko pre to, aby bola pacientke liečba zabezpečená

9. FEBRUÁR - rodičia stále nevedia, kto uhradí liečbu za približne 200 000 eur pre ich vážne chorú dcérku. Rodičom začali posielať peniaze a poskytovať pomoc čitatelia Nového

Času.

10. FEBRUÁR - rokovania poisťovne a nemocnice priniesli želaný výsledok a Terezke bude liečba uhradená

18. FEBRUÁR - Terezka nastupuje na liečbu do nemocnice v Banskej Bystrici