Kim Čong-unov dvojník spôsobil rozruch na olympiáde: Pozrite sa, ako provokoval diktátora!

Australo-Číňan Howard vystupuje už niekoľko rokov ako Kim Čong-unov dvojník.

Svojou podobnosťou severokórejskému vodcovi chcel muž žijúci v Hong Kongu pobaviť aj návštevníkov zimnej olympiády v Pchjongčchangu. Nepotešil tým však severokórejskú delegáciu. Keď prišiel na hokejový zápas Kórey proti Japonsku, bol hrubo vyvedený Kimovými pobočníkmi. Z tribúny, kde jasali severokórejské roztlieskavačky, ho doslova odtiahli.

"Prišiel som na zápas neskoro. Keď som dorazil, šiel som rovno za severokórejskými roztlieskávačkami a mával ich vlajkou a podporoval ich a tlieskal. Vyzerali prekvapene a šokovane. Niektoré sa smiali, pochopili to, ale väčšina vyzerala veľmi šokovane a ich gorily mi povedali, aby som sa posadil. Potom pár veľmi naštvaných goríl prišlo, boli to podľa oblečenia Severkórejci. Nemôžem to povedať iste, ale boli to zrejme Severokórejčania, veď napokon kto iný. A tí ma chytili a vykopli z tribúny, pričom na mňa kričali niečo po kórejsky," uviedol Howard v exkluzívnom rozhovore pre britský denník The Sun.

Howard sa v januári v Hong Kongu stretol s dvojníkom Donalda Trumpa a v paródii pre novinárov sa s ním objímal. Pred rokom a pol zavítal aj na olympiádu v Riu, kde vraj mala jeho podoba s Kimom veľký úspech. Na Instagrame a Facebooku má veľa fanúšikov, ktorí sledujú jeho príspevky.

Po incidente na tribúne držala Howarda juhokórejská polícia mimo zraky divákov až do skončenia zápasu. "Povedali mi, že ma musia chrániť do chvíle, než halu opustí severokórejský tím... Po hodine a pol ma prepustili a bol koniec, ale akonáhle som vyšiel von, niekoľko novinárov na mňa čakalo s otázkami. Myslel som si, že sa tam ukážem ako komik a zápas trochu okoreníme, nakoniec Južná Kórea je demokratická, uznáva slobodu prejavu, myslím, že musíme celú situáciu pojať satiricky," dodal Howard v rozhovore pre The Sun.