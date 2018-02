Žena si sama odrezala prst: Z toho, na čo ho využíva, vám príde zle

Torz Reynolds (30) dostala modifikácie tela na úplne iný level.

Rozhodla sa totiž dobrovoľne a svojpomocne si odrezať polovicu malíčka. Ten potom zavrela do malej fľaštičky s alkoholom, aby sa nerozložil, píše Lad Bible. A áno, fľaštičku si zavesila na retiazku a tú hrdo nosí na krku ako ozdobu!

Mnohí si pravdepodobne myslia, že tento nápad jej skrsol v hlave po minimálne litri vína, no opak je pravdou - plánovala to celých 10 rokov. Svojmu malíčku dokonca dala meno, nazýva ho Wiggles. "Kto ma pozná, vie, že nič neberiem vážne. Môj priateľ mi dokonca daroval malé plastové čiapočky, ktoré si zo srandy na malíček dávam. Je to vtipné," hovorí Torz.