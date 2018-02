Pasažieri zažili osemhodinový let ako z najhoršieho sna: Z výkrikov dieťaťa ide strach!

Pasažier uverejnil video cesty ako z hororu po tom, čo trojročné dieťa kričalo celý osemhodinový let.

Umelec Shane Towney sa vracal domov do Newarku z pobytu v Nemecku, keď jeho osemhodinový let narušil neposedný chlapec. Hlučné dieťa sa začalo šplhať po sedadlách a vrieskať už vo chvíli, čo sa dostalo na palubu. Matka sa chlapca pokúsila utíšiť tak, že požiadala letušku o WiFi pre spojazdnenie iPadu. Vtedy si ostatní pasažieri pomysleli, že sa dieťa utíši a prežijú let v tichu. Obrovský omyl!

Hodiny na palube lietadla boli také neznesiteľné, že to celé začal Shane Towney natáčať. Video ukazuje dieťa bežiace po lietadle. Nechýbajú momenty, kedy kričí priam démonicky, ako to opísal sám umelec. Hodiny plynuli, no krik dieťaťa neustával, píše Daily Mail.V jednej chvíli sedel chlapec na vrchu sedadiel a udieral do stropu lietadla. Jeho matka mu len odvetila, aby sa upokojil. Ostatní pasažieri sa neúspešne pokúšali vytesniť krik prikrytím uší. Ani to však nepomáhalo. Keď lietadlo po dlhých hodinách pristálo na letisku v Newarku, všetci si vydýchli.